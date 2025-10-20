Logo Image

Κρεμλίνο: Οι καλές σχέσεις του Όρμπαν με Πούτιν και Τραμπ έπαιξαν ρόλο στην επιλογή της Βουδαπέστης

Κρεμλίνο: Οι καλές σχέσεις του Όρμπαν με Πούτιν και Τραμπ έπαιξαν ρόλο στην επιλογή της Βουδαπέστης

Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS

«Αυτό συνέβαλε σημαντικά στη συνεννόηση», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Η Μόσχα δήλωσε ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε για την επικείμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επειδή ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει καλές σχέσεις με αμφότερους τους ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Ο Όρμπαν έχει αρκετά θερμές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και πολύ εποικοδομητικές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν».

«Και αυτό, φυσικά, συνέβαλε σημαντικά στη συνεννόηση που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συζήτηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν που τους οδήγησε στο να συμφωνήσουν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

Ξεκινά η προεργασία

Ο Όρμπαν έχει κατ’ επανάληψη επικρίνει τη στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία, η οποία συνορεύει με την Ουγγαρία. Νωρίτερα φέτος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ξεκινά η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

