Ληστεία στο Λούβρο: Κλειστό και σήμερα το Μουσείο

Κόσμος

REUTERS/Benoit Tessier

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου το Μουσείο του Λούβρου, προς απογοήτευση των επισκεπτών.

«Μετά τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, το μουσείο με λύπη σας ενημερώνει ότι θα παραμείνει κλειστό για το κοινό σήμερα. Στους επισκέπτες που έχουν ήδη κάνει κράτηση εισιτηρίων θα επιστραφούν τα χρήματά τους», αναφέρει το Μουσείο σε ανακοίνωσή του.

Το ανθρωποκυνηγητό έχει ξεκινήσει: μετά την εντυπωσιακή διάρρηξη της Κυριακής στο Λούβρο, η αστυνομία αναζητά τέσσερις εγκληματίες που διέφυγαν με οκτώ «κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας».

Η ληστεία μέρα μεσημέρι στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το οποίο υποδέχεται σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και στεγάζει 35.000 έργα σε 73.000 τ.μ., έχει προσελκύσει διεθνή προσοχή.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, βρέθηκε λίγο πιο μακριά από το Μουσείο. Η κατάστασή του «είναι υπό εξέταση», σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα κλεμμένα νομίσματα είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μεταπωληθούν ως έχουν.

