Ληστεία στο Λούβρο: Κλειστό και σήμερα το Μουσείο

Κλειστό θα παραμείνει και σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου το Μουσείο του Λούβρου, προς απογοήτευση των επισκεπτών.

«Μετά τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, το μουσείο με λύπη σας ενημερώνει ότι θα παραμείνει κλειστό για το κοινό σήμερα. Στους επισκέπτες που έχουν ήδη κάνει κράτηση εισιτηρίων θα επιστραφούν τα χρήματά τους», αναφέρει το Μουσείο σε ανακοίνωσή του.

Après le vol qu'a subi le Louvre hier, le musée a le regret de vous informer qu'il restera fermé au public ce jour. Les visiteurs ayant déjà réservé leurs billets seront remboursés. Following yesterday's robbery at the Louvre, the museum regrets to inform you that it will… pic.twitter.com/1UMDtyCty1 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 20, 2025

Το ανθρωποκυνηγητό έχει ξεκινήσει: μετά την εντυπωσιακή διάρρηξη της Κυριακής στο Λούβρο, η αστυνομία αναζητά τέσσερις εγκληματίες που διέφυγαν με οκτώ «κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας».

Η ληστεία μέρα μεσημέρι στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το οποίο υποδέχεται σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και στεγάζει 35.000 έργα σε 73.000 τ.μ., έχει προσελκύσει διεθνή προσοχή.

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, βρέθηκε λίγο πιο μακριά από το Μουσείο. Η κατάστασή του «είναι υπό εξέταση», σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα κλεμμένα νομίσματα είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μεταπωληθούν ως έχουν.