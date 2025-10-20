Γιατί ο Πούτιν ζήτησε την παραχώρηση του Ντονέτσκ

Με την μεταξύ τους απόσταση να φαίνεται ότι μεγαλώνει, ο Πούτιν έπαιξε για άλλη μια φορά σωστά τα χαρτιά του με τον Αμερικανό πρόεδρο και έχοντας ένα τέλειο timing μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ μία μέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμενόταν να ζητήσει τους Tomahawk από την Ουάσιγκτον- αν και πολλοί αναλυτές σημειώνουν ότι στην πραγματικότητα το Κίεβο δεν ανέμενε ότι όντως θα λάβει τελικά τους πυραύλους.

Παρά την «απόσταση» ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, το έδαφος για την επικοινωνία τους προετοίμασαν δύο πράγματα, κατά τον καθηγητή και ειδικό στις σχέσεις εξουσίας στο Κρεμλίνο Μαρκ Γκαλεότι:

Το γεγονός ότι αυτόν τον μήνα οκτώ παιδιά από την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους. Όπως αποκαλύφθηκε, για αυτή την εξέλιξη η Μελάνια Τραμπ- η οποία έχει θίξει το ζήτημα των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας στον σύζυγό της- ήταν σε επαφή με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την ειρηνευτική του δράση στη Μέση Ανατολή.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τηλεφώνημα που άλλαξε για άλλη μια φορά την στάση του Τραμπ. Στην διάρκεια της συνομιλίας τους, σύμφωνα με τον Γκαλεότι, ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε σεβασμό στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ήταν έντεχνα ευπρεπής ενώ αμφισβητούσε σε τον ισχυρισμό του Ζελένσκι ότι η Ρωσία βρίσκεται σε αδιέξοδο στην Ουκρανία και κατεύθυνε την συνομιλία σε θέματα που «μιλούν» στην καρδιά του Τραμπ: σχετικά με τις ευκαιρίες στην οικονομική συνεργασία μετά τον πόλεμο και τις πιθανότητες της Αμερικής να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των επιχειρηματικών της αντιπάλων.

Το αποτέλεσμα; Το ραντεβού Τραμπ και Πούτιν στην Βουδαπέστη και η άσκηση πίεσης στην Ουκρανία να εγκαταλείψει το Ντονέτσκ. Μπορεί πριν από ένα μήνα να εξέφραζε την εκτίμηση ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με τη στήριξη Ευρώπης και ΝΑΤΟ, ωστόσο, πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να παροτρύνει τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι ο Πούτιν είχε δηλώσει πως θα καταστρέψει την Ουκρανία, αν δεν συμφωνήσει.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να αναβάλει την συνάντηση που έκλεισε με τον Πούτιν μέχρι να σημειωθεί πρόοδος από τις διπλωματικές αποστολές. «Παραμένει πεπεισμένος ότι μόνο η προσωπική του εμπλοκή μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη, υπό το μότο ”Είμαι ο μεσολαβητής πρόεδρος και μεσολαβώ”, αν κπαραδέχτηκε ότι υπάρχει ”κακία” μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέχνασμα ή προοίμιο για το τέλος του πολέμου;

Αυτό όμως που θα καθορίσει τις εξελίξεις, όπως τονίζει ο Γκαλεότι, είναι η απάντηση στο εξής ερώτημα: Σοβαρολογεί ο Πούτιν ότι θέλει συμφωνία ή επιθυμεί απλώς να κερδίσει χρόνο;

Εάν συνεχίσει να ζητάει από το Κίεβο να παραδώσει τα τμήματα της περιοχής του Ντονέτσκ, αυτό θα είναι ένα σημείο που θα ναυαγήσει τη συμφωνία, απαντάει.

«Φιλόδοξες ιδέες όπως η ”σήραγγα Πούτιν-Τραμπ” μήκους 70 μιλίων που θα συνδέει την Αλάσκα με την ανατολική Ρωσία, την οποία πρότεινε ένας απεσταλμένος του Κρεμλίνου την περασμένη εβδομάδα, μπορεί να αρέσουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά το Ντονμπάς δεν είναι η Γάζα, και υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορεί και θα αποδεχτεί ο Ζελένσκι», εξηγεί.

Επικαλούμενος μάλιστα ρωσικές πηγές με επαφές στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Γκαλεότι σημειώνει ότι στη Μόσχα υπάρχει η πεποίθηση ότι το Κρεμλίνο γνωρίζει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει το ίδιο παιχνίδι με την Ουάσιγκτον.

Όλα, έτσι, φαίνεται να εξαρτώνται από το αν ο Πούτιν πιστεύει πραγματικά ότι οι Ουκρανοί είναι κοντά στην κατάρρευση. Αν ναι, μπορεί να σκεφτεί ότι η εξασφάλιση χρόνου είναι αρκετή, εξηγεί συμπληρώνοντας ότι υπάρχει επίσης η εκτίμηση ότι ο στόχος του Πούτιν είναι να αναγκαστεί το Κίεβο να απορρίψει μια συμφωνία, ώστε «ο Τραμπ να χάσει επιτέλους την υπομονή του με τον Ζελένσκι και να αποχωρήσει».

