ΥΠΕΞ Λιθουανίας: Ο Πούτιν δεν είναι ευπρόσδεκτος σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καμία θέση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Κεστούτις Μπούντρις, αναφερόμενος σε πιθανή συνάντηση του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

«Η μόνη θέση που υπάρχει για τον Πούτιν στην Ευρώπη είναι στη Χάγη, ενώπιον του δικαστηρίου, σε καμία από τις πρωτεύουσές μας», σημείωσε ο Λιθουανός υπουργός πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με το Reuters.

Ζημιές σε ουκρανικά λιμάνια από ρωσική επίθεση

Στο μεταξύ, ρωσική νυχτερινή επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις σε ορισμένα λιμάνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Reuters.

«Η Ρωσία στοχοθετεί εσκεμμένα τις αρτηρίες μεταφορών μας – τα πράγματα που συνδέουν τη χώρα, στηρίζουν την οικονομία και συντηρούν τη ζωή», δήλωσε ο Ολέξι Κουλέμπα μέσω Telegram.

Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ζελένσκι: Ανάγκη για νέα συστήματα Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την ίδια ώρα ότι η χώρα του έχει «ανάγκη» από επιπλέον 25 αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα για να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα, στον απόηχο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου σύμφωνα με το AFP ότι «είχε συνομιλίες με εταιρείες του αμυντικού κλάδου» για να «ετοιμαστεί συμβόλαιο για 25 συστήματα Patriot». «Είναι 25 συστήματα που έχουμε ανάγκη» πρόσθεσε.

Διαβάστε ακόμη: