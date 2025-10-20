Ο Πούτιν θέλει το Ντονέτσκ για να τελειώσει ο πόλεμος – Τι θα σήμαινε για την Ουκρανία η παραχώρησή του

Σε μια τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ– σύμφωνα με δημοσιεύματα- παρότρυνε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει πως θα καταστρέψει την Ουκρανία, αν δεν συμφωνήσει.

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου και άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη ως αντάλλαγμα να «παραδώσει τμήματα» στη νότια Ουκρανία.

Οι ακριβείς όροι της προσφοράς του Πούτιν δεν είναι σαφείς. Είναι πιθανό ο Πούτιν να αναφέρεται στα τμήματα των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα τα οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα και δεν κατέχει πλήρως.

Σχολιάζοντας τις αναφορές, το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW) εκτιμάει ότι οι προτεινόμενοι όροι για τον τερματισμό του πολέμου ευνοούν δυσανάλογα τη Ρωσία καθώς η παραχώρηση του Ντονέτσκ θα επέτρεπε στις δυνάμεις της Μόσχας να συνεχίσουν την επιθετικότητά τους κατά της Ουκρανίας από πιο πλεονεκτικές θέσεις όποτε το επιλέξουν.

Η περιφέρεια του Ντονέτσκ περιλαμβάνει εδάφη στρατηγικής σημασίας για την άμυνα και την αμυντική βιομηχανική βάση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης- φρούριο που αποτελεί την βασική αμυντική γραμμή του Κιέβου στο Ντονέτσκ από το 2014, την οποία η Ουκρανία έχει αναπτύξει σε σημαντικό υλικοτεχνικό και αμυντικό βιομηχανικό κόμβο.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του ISW, Οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν προς το παρόν τα διαθέσιμα μέσα για να περικυκλώσουν ή να διεισδύσουν γρήγορα στη ζώνη-φρούριο, για την κατάληψη της οποίας πιθανότατα θα χρειαστούν αρκετά χρόνια με τον τρέχοντα ρυθμό προέλασής τους.

Η παραχώρηση της περιφέρειας Ντονέτσκ στη Ρωσία θα επέτρεπε στις ρωσικές δυνάμεις να αποφύγουν μια μακρά και αιματηρή μάχη και να συνεχίσουν να μάχονται βαθιά μετόπισθεν της Ουκρανίας από νέες θέσεις κατά μήκος των συνόρων της περιφέρειας», προσθέτουν στην τελευταία τους αξιολόγηση για την σύγκρουση.

Οι ρωσικές δυνάμεις θα είχαν πλεονεκτικές θέσεις από τις οποίες θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις στις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια, στην ανατολική Ουκρανία, ή στο Χάρκοβο, στη νότια Ουκρανία – περιοχές που είναι σημαντικά λιγότερο οχυρωμένες από τη ζώνη-φρούριο, συνεχίζουν προσθέτοντας ότι η απόσυρση από τις ουκρανικές δυνάμεις θα δημιουργούσε επίσης πιο ευνοϊκές συνθήκες για την προώθηση της ρωσικής επίθεσης κατά μήκος του ποταμού Οσκίλ στην ανατολική περιοχή του Χαρκόβου και την προσέγγιση του Ιζιούμ.

«Η Ρωσία θα είχε να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές, αμοιβαία υποστηριζόμενες επιθετικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που η Ουκρανία παραχωρήσει την περιοχή του Ντονέτσκ στη Ρωσία, ειδικά εάν δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Ρωσία δεν θα επαναλάβει τις επιθέσεις», καταλήγουν οι αναλυτές.