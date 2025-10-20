Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Οι παραβιάσεις θα αντιμετωπιστούν σθεναρά αλλά σωστά

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής, για τις οποίες κατηγόρησε «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

«Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», ανέφερε.

Παρόλα αυτά, διεμήνυσε ότι «σε κάθε περίπτωση, (η Χαμάς) θα αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Θα αντιμετωπιστεί σθεναρά, αλλά σωστά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε επίσης ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

«Ναι, είναι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Τα χθεσινά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον «δεκάδων στόχων της Χαμάς» ήταν τα πρώτα τέτοιας έκτασης αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Ισραήλ: Ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατ’ εφαρμογήν της κατάπαυσης του πυρός, αφού πραγματοποίησε δεκάδες φονικά πλήγματα εναντίον, όπως υποστήριξε, στόχων της Χαμάς, την οποία κατηγόρησε για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

«Σύμφωνα με τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, και έπειτα από σειρά σημαντικών πληγμάτων σε απάντηση των παραβιάσεων της Χαμάς», ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.