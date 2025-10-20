Logo Image

Τραγωδία στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ: Cargo της Emirates προσέκρουσε σε όχημα και κατέληξε στη θάλασσα – 2 νεκροί (βίντεο)

Κόσμος

REUTERS/Tyrone Siu

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να διαρραγεί στα δύο - Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αγνοείται ακόμη ένας

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος cargo της Emirates SkyCargo εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης, προσέκρουσε σε όχημα εδάφους και κατέληξε εν μέρει στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3.50 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), όταν η πτήση EK9788, προερχόμενη από το Ντουμπάι, έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση στον βόρειο διάδρομο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, το Boeing 747-481 φέρεται να χτύπησε όχημα εξυπηρέτησης εδάφους που κινούνταν περιμετρικά του διαδρόμου.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να διαρραγεί στα δύο, και το μεγαλύτερο τμήμα του να καταλήξει στα νερά δίπλα στην ακτή του αεροδρομίου.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν το μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους βυθισμένο εν μέρει, ενώ συντρίμμια επιπλέουν στη θάλασσα.

REUTERS/Tyrone Siu

Δύο νεκροί στο όχημα εδάφους

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ένας, ηλικίας 30 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις 5.55 π.μ., ενώ ο δεύτερος, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο North Lantau, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6.26 π.μ.

Οι τέσσερις του πληρώματος σώοι

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος της πτήσης EK9788 διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με την Αρχή του Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ.

Ένα ακόμη μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα εξακολουθεί να αγνοείται, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Μετά το δυστύχημα, ο βόρειος διάδρομος του αεροδρομίου τέθηκε εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πτήσεις εκτρέπονται προσωρινά στους άλλους δύο διαδρόμους.

Έρευνα σε εξέλιξη

Η Υπηρεσία Εναέριων Επιχειρήσεων της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ έχει αναπτύξει ελικόπτερα για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Το Boeing 747-481 εκτελούσε πτήσεις της τουρκικής Air ACT Cargo, για λογαριασμό της Emirates SkyCargo, και είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακτούμ του Ντουμπάι.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό στο σημερινό Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ από την έναρξη λειτουργίας του το 1998.

