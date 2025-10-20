Προσωπική ήττα του Ερντογάν η εκλογή Ερχιουρμαν στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο

Ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), κέρδισε τις «προεδρικές» εκλογές στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως προσωπική ήττα του Τούρκου προέδρου Ερντογάν.

Ο Ερχιουρμαν έλαβε το 62,8% των ψήφων, ενώ ο νυν «πρόεδρος» Ερσίν Τατάρ απέσπασε μόλις το 35,8%, παρά τη σαφή υποστήριξη που είχε από την Αγκυρα. Ο Ερντογάν υποστήριξε με κάθε μέσο την υποψηφιότητα του Τατάρ μέσω του Αντιπροέδρου Τζεβντέτ Γιλμάζ κατά την προεκλογική περίοδο.

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε στείλει μάλιστα και τον βετεράνο αστέρα του ποδοσφαίρου Μεσούτ Οζίλ στα κατεχόμενα, που μετέδωσε ηχογράφηση του Ερντογάν να λέει: «Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τις εκλογές στην « ΤΔΒΚ».

«Το εκλογικό αποτέλεσμα του Τουφάν Ερχιουρμαν, που θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στη βόρεια Κύπρο μέχρι σήμερα, θεωρείται νίκη της αντιπολίτευσης παρά την ανοιχτή υποστήριξη του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν προς τον Τατάρ», λένε Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Στην πρώτη του δήλωση αφότου έγινε σαφές ότι είχε κερδίσει τις εκλογές, ο Έρχιουρμαν είπε πάντως ότι: «Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική θα συζητηθούν και θα διεξαχθούν, φυσικά, σε συνεννόηση με τη Δημοκρατία της Τουρκίας».

Ο Ερχιουρμαν με αυτά τα σχόλια, θέλησε να διαψεύσει πρόσφατα δημοσιεύματα σε φιλο-Ερντογανικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, τα οποία ισχυρίζονταν ότι εάν κέρδιζε ο θα υποστήριζε μια ομοσπονδία αντί για μια λύση «δύο κρατών», που προωθεί η Άγκυρα στην Κύπρο ή ακόμη και θα υποστήριζε τις ελληνοκυπριακές θέσεις.

Ο Ερχιουρμαν δεν απορρίπτει κατηγορηματικά την «λύση των δύο κρατών». Ωστόσο, επισημαίνοντας ότι η εποχή του Ερσίν Τατάρ ήταν η μόνη περίοδος χωρίς διαπραγματεύσεις με τους Ελληνοκύπριους, τόνισε την ανάγκη για επιστροφή στις συνομιλίες με την Κυπριακή Δημοκρατία,αλλά σε συντονισμό με την Άγκυρα, όπως είπε: «Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα διαμάχη με την Τουρκία. Ξέρετε τη φράση του Προέδρου Ερντογάν: «Μείνε όρθιος χωρίς να είσαι προκλητικός»… «Αλλά το να μην είσαι προκλητικός δεν σημαίνει ότι δεν εκφράζεις τις απόψεις σου, δεν υπερασπίζεσαι την άποψή σου ή δεν μοιράζεσαι τις σκέψεις σου», προειδοποίησε,στέλνοντας μήνυμα στην Αγκυρα.

Ακυρωση των εκλογών αξιώνει ο Μπαχτσελί

Κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία, ο Ερντογάν συνεχάρη πάντως τον Ερχιουρμαν, δηλώνοντας: «Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα συμφέροντα της «ΤΔΒΚ» μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε πλατφόρμα».

Ο ακροδεξιός εθνικιστής και εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αξίωσε προκλητικά πάντως να ακυρωθούν οι οι εκλογές, λόγω «χαμηλής προσέλευσης». Ο Μπαχτσελί προέτρεψε μάλιστα το ελεγχόμενο από τον Ερντογάν, «Κοινοβούλιο» στα κατεχόμενα να συγκληθεί επειγόντως για να «ενωθεί με την Τουρκία».

Για την ιστορία, συμμετοχή στις χθεσινές «εκλογές» στα κατεχόμενα ήταν κοντά στο 65% , ενώ το 2020, όταν κέρδισε εκλεκτός του Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ, η προσέλευση ήταν μόνο δυο μονάδες υψηλότερη.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Τουρκία ( CHP), Οζγκιούρ Οζέλ συνεχάρη τον Ερχιουρμαν και δήλωσε:

«Ο τουρκοκυπριακός λαός όχι μόνο εξέλεξε τον Ερχιουρμαν, αλλά αντιστάθηκε και στη νοοτροπία να παρεμβαίνουν από έξω, για τα δικά του συμφέροντα και που διεξήγαγε προπαγάνδα για την πλευρά που προτιμά, σαν να ξεκινάει μια επιχείρηση στο νησί».

Παρά το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην Τουρκία χαρακτηρίζει το κόμμα CTP του Ερχιουρμαν ως «αδελφό κόμμα», ο νεοεκλεγείς ηγέτης των Τουρκοκυπρίων απέφυγε την ενεργό συμμετοχή του CHP, φοβούμενος ότι η πολιτική αντιπαλότητα στην Τουρκία θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ εναντίον του.

Πώς θα αντιδράσει ο Ερντογάν

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει τώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν , καθώς θα πρέπει να συνεργαστεί τυπικά με τον Ερχιουρμαν. Ο νεοεκλεγείς ηγέτης των Τουρκοκυπρίων θα έχει να αντιμετωπίσει επίσης ένα εχθρικό «κοινοβούλιο» που υποστηρίζει την προκλητική και εκτός διεθνούς δικαίου, πολιτική των «δύο κρατών», του Ερντογάν.

Ο Γιουσούφ Τσανλί, δημοσιογράφος και ειδικός σε θέματα Κύπρου, λέει στην ιστοσελίδα Yetkinreport ότι ο Ερχιουρμαν δεν μπορεί να ξεκινήσει νέες διαπραγματεύσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς συντονισμό με την Τουρκία.

Προσθέτει ότι εάν ο νέος πρόεδρος μπορέσει να επιτύχει γρήγορα συγκεκριμένη πρόοδο και να παράγει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, θα ενισχύσει τη θέση του στην εσωτερική πολιτική. Ωστόσο, εάν αποτύχει, η Αγκυρα είναι πιθανό να τον κατηγορήσει ότι είναι «αφελής» ή ότι ενεργεί «υπό την επιρροή ξένων δυνάμεων».

Αυτό το σενάριο εγείρει επίσης την πιθανότητα πρόωρων «βουλευτικών εκλογών» στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου.