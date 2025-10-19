Γάζα: Τουλάχιστον 45 νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, και τα νοσοκομεία αναφέρουν ότι μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε όλη την περιοχή σκότωσαν σήμερα τουλάχιστον 45 ανθρώπους, ενημερώνοντας έναν προηγούμενο απολογισμό.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες στόχους της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση ένοπλων εναντίον στρατευμάτων στη νότια Γάζα, η οποία σκότωσε δύο στρατιώτες και τραυμάτισε άλλους τρεις.

«Τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η οποία λειτουργεί ως υπηρεσία διάσωσης υπό την εξουσία της Χαμάς.

Τέσσερα νοσοκομεία στη Γάζα επιβεβαίωσαν τον αριθμό των νεκρών στο AFP, λέγοντας ότι παρέλαβαν τους νεκρούς και τους τραυματίες.

