Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταβαίνουν στο Ισραήλ αύριο Δευτέρα και την Τρίτη ο Βανς, σύμφωνα με αξιωματούχο

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα μεταβούν στο Ισραήλ αύριο Δευτέρα, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα προσγειωθεί την Τρίτη, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο στην εφημερίδα Times of Israel.

Οι τρεις αξιωματούχοι θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους, με στόχο την περαιτέρω προώθηση του πλαισίου εκεχειρίας της Ουάσιγκτον στη Γάζα, προσθέτει ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα σήμερα, το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ ακύρωσε τις ακροάσεις για την κατάθεση του Νετανιάχου στη δίκη του που είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την Τρίτη, επικαλούμενο «επείγουσες διπλωματικές συναντήσεις» στις οποίες ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έπρεπε να παραστεί. Οι δικηγόροι του Νετανιάχου πρόσθεσαν ότι δεν θα μπορέσει να καταθέσει ούτε την Τετάρτη ούτε την Πέμπτη, λόγω της επερχόμενης επίσκεψης του Βανς και της τελετής ορκωμοσίας του νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι.

Πηγή: Times of Israel