Logo Image

Ισραήλ: Ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα

Κόσμος

Ισραήλ: Ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα

REUTERS/Ramadan Abed

Προειδοποίηση για νέα πλήγματα αν υπάρξει νέα παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατ’ εφαρμογήν της κατάπαυσης του πυρός, αφού πραγματοποίησε δεκάδες φονικά πλήγματα εναντίον, όπως υποστήριξε, στόχων της Χαμάς, την οποία κατηγόρησε για επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

«Σύμφωνα με τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας, και έπειτα από σειρά σημαντικών πληγμάτων σε απάντηση των παραβιάσεων της Χαμάς», ο στρατός «επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός «θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντήσει με δριμύτητα σε οποιαδήποτε παραβίαση», διευκρινίζεται στο κείμενοτης ανακοίνωσης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube