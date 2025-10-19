Κατεχόμενα: Σαρωτική νίκη-έκπληξη του Ερχιουρμάν έναντι του Τατάρ – Οι αντιδράσεις Χριστοδουλίδη και Ερντογάν

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» στα Κατεχόμενα από τον Τουφάν Ερχιουρμάν, όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο.

Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουρμάν είναι ο νικητής της ψηφοφορίας εξασφαλίζοντας το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81 για τον Ερσίν Τατάρ.

Χριστοδουλίδης: Είμαστε έτοιμοι για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστουλίδης, συνεχάρη Τουφάν Ερχιουρμάν, τονίζοντας παράλληλα την ετοιμότητα για επανέναρξη των των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Ειδικότερα, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει:

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν.

Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο… pic.twitter.com/7LyJLbAyMW — President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) October 19, 2025

Ερντογάν: «Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα της ΤΔΒΚ»

Στο δικό του μήνυμα για το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε:

«Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Εύχομαι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα που διαθέτει η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, να είναι ευοίωνες για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε δυνατή πλατφόρμα».

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2025

Αννίτα Δημητρίου: Οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών

Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο Χ αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».