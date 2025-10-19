Logo Image

Ισραήλ: «Όχι» σε κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα αλλά «σφοδρή» απάντηση στην επίθεση της Χαμάς

Ισραήλ: «Όχι» σε κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα αλλά «σφοδρή» απάντηση στην επίθεση της Χαμάς

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα

Έκτακτη σύσκεψη με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας είχε απόψε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποφασίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει «σφοδρά» στην θανατηφόρα επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του IDF στη νότια Γάζα σήμερα.

Παράλληλα, η ισραηλινή ηγεσία στοχεύει στο να εξασφαλίσει την επιστροφή των υπόλοιπων σορών των νεκρών ομήρων από τη Γάζα στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του πλαισίου εκεχειρίας της Ουάσινγκτον, όπως μεταδίδει το Channel 12.

Ένας αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι «το Ισραήλ δεν θέλει να επιφέρει την κατάρρευση της εκεχειρίας… Υπάρχει απλώς μια απλή εξίσωση παραβίασης και απάντησης – και αυτό θα συνεχιστεί όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία».

Ο ίδιος αξιωματούχος προειδοποίησε επίσης ότι η περιοχή μεταξύ της «Κίτρινης Γραμμής» – από την οποία ο στρατός αποσύρθηκε βάσει των όρων της τρέχουσας εκεχειρίας – και των αιγυπτιακών συνόρων είναι «καυτό σημείο για πιθανή κλιμάκωση».

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του Ισραήλ

Η κατάσταση «φαινομενικά βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο, αλλά [σε υπόγειες σήραγγες που παραμένουν λειτουργικές] κρύβονται τρομοκράτες της Χαμάς — προσπαθώντας να παρενοχλήσουν τις ισραηλινές δυνάμεις υπό την κάλυψη της εκεχειρίας, ακόμη και χωρίς ρητές εντολές από τους διοικητές τους», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Πηγή: Times of Israel 

