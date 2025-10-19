Το Ισραήλ διακόπτει «μέχρι νεωτέρας» τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα λόγω των επιθέσεων της Χαμάς

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας λέει ότι η μεταφορά βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας έχει σταματήσει «μέχρι νεωτέρας» μετά την θανατηφόρα επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών σήμερα το πρωί που οδήγησε το Ισραήλ να εξαπολύσει ένα κύμα επιθέσεων, κάτι που μετέδωσαν νωρίτερα και ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, εν αναμονή επίσημης ανακοίνωσης σχετικά με τη διακοπή της βοήθειας, η οποία λαμβάνει χώρα λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα από την έναρξη της εκεχειρίας που πρότειναν οι ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό δύο ετών πολέμου.

Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον στρατό «σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων»

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Πηγή: AP, ΑΜΠΕ