Μέση Ανατολή: Αντιπροσωπεία της Χαμάς μεταβαίνει στο Κάιρο για τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι μια αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, τον ηγέτη της Χαμάς που διαμένει εκτός Λωρίδας, έφτασε στο Κάιρο «για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός — με τους μεσολαβητές και με τις παλαιστινιακές παρατάξεις».

Ο αλ-Χάγια βρισκόταν στην Αίγυπτο τις ημέρες που προηγήθηκαν της υπογραφής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά προφανώς έφυγε από τη χώρα στη συνέχεια και επέστρεψε στο Κατάρ, όπου περνάει τον περισσότερο χρόνο του.

Πηγή: Times of Israel