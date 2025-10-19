Βίντεο από την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που ο ληστής ανοίγει τη γυάλινη προθήκη

Η εικόνα θυμίζει σκηνή από ταινία ληστείας. Είναι πλάνο από την πραγματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου. Μία ληστεία 7 λεπτών – εκτελεσμένη με χειρουργική ακρίβεια – που έπιασε στον ύπνο την ασφάλεια του χώρου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το BFMTV, ένας άνδρας με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα φαίνεται να «πριονίζει» με τροχό τη γυάλινη προθήκη στην περίφημη Αίθουσα του Απόλλωνα του Λούβρου — τον χώρο όπου φυλάσσονται τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα και πολύτιμα αυτοκρατορικά κειμήλια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Le Parisien, οι δράστες ήταν τέσσερις:

δύο από αυτούς ήταν ντυμένοι σαν εργάτες με κίτρινα γιλέκα και βρίσκονταν σε ένα φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα, ενώ οι άλλοι δύο τους περίμεναν έξω με σκούτερ για τη διαφυγή.

Με τη βοήθεια του ανυψωτικού, έφτασαν απευθείας στο παράθυρο του πρώτου ορόφου, από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Η επιχείρηση των 7 λεπτών

Η ληστεία πραγματοποιήθηκε λίγο πριν ανοίξει το μουσείο, στις 9:30 το πρωί της Κυριακής. Οι δράστες μπήκαν από το παράθυρο, έκοψαν τις προθήκες με τροχούς (disc cutters), άρπαξαν εννέα κοσμήματα —ανάμεσά τους κομμάτια που ανήκαν στον Ναπολέοντα και την Αυτοκράτειρα Ευγενία— και διέφυγαν με τις μοτοσικλέτες τους.

Η επιχείρηση διήρκεσε μόλις επτά λεπτά, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Λίγο αργότερα, ένα από τα κοσμήματα —πιστεύεται η κορώνα της Ευγενίας— βρέθηκε σπασμένο έξω από το μουσείο.

«Πολύ έμπειρη ομάδα»

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νυνιέζ έκανε λόγο για «πολύ έμπειρη ομάδα» που είχε πραγματοποιήσει προσεκτική κατόπτευση του χώρου.

Ο δήμαρχος του Παρισιού Κεντρικού, Αριέλ Βέιλ, δήλωσε σοκαρισμένος:«Μέχρι τώρα τέτοιες ιστορίες υπήρχαν μόνο στις ταινίες. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να διαρρηχθεί το Λούβρο με τέτοια ευκολία».

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το μουσείο παραμένει προσωρινά κλειστό για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Η μεγαλύτερη ληστεία μετά τη “Μόνα Λίζα”

Η ληστεία χαρακτηρίζεται ήδη ως η σοβαρότερη που έχει σημειωθεί στο Λούβρο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, μετά την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911.

Το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη στιγμή της δράσης και ενισχύει το αίσθημα αμηχανίας των αρχών για το πώς ένα από τα πιο ασφαλή μουσεία του κόσμου μπόρεσε να γίνει στόχος μιας τόσο μεθοδικής και κινηματογραφικής επιχείρησης.