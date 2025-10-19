«Εκλογές» στα Κατεχόμενα: Ισχυρό προβάδισμα Ερχιουρμάν έναντι του Τατάρ – Τι σημαίνει για το Κυπριακό

Στα Κατεχόμενα διεξάγωνται σήμερα οι παράνομες «εκλογές» για ανάδειξη νέου κατοχικού ηγέτη, όπου οι 777 κάλπες άνοιξαν στις 8:00 το πρωί και έκλεισαν 6:00 το απόγευμα, με τα πρώτα αποτελέσματα να έχουν αρχίσει να δημιοποιούνται.

Δικαίωμα ψήφου έχουν 218.313 άτομα, αριθμός που –όπως σημειώνουν ειδικοί– προκύπτει από μαζικές παραχωρήσεις «υπηκοοτήτων» σε εποίκους από την Τουρκία και τρίτες χώρες.

Επτά υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι είναι επτά, με τον Ερσίν Τατάρ να διεκδικεί νέα θητεία.

Ο Ερσίν Τατάρ, ο Τουφάν Ερχιουρμάν και πέντε ακόμη ανεξάρτητοι υποψήφιοι χωρίς ουσιαστικές πιθανότητες «εκλογής» ή πρόκρισης στον δεύτερο γύρο, διεκδικούν το χρίσμα του νέου κατοχικού ηγέτη με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν μια συγκεχιμένη εικόνα

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα για το Κυπριακό

Αναλυτές περιγράφουν ένα έντονα πολωμένο προεκλογικό σκηνικό, το οποίο λαμβάνει τη μορφή άτυπου δημοψηφίσματος για το μέλλον του Κυπριακού.

Ειδικότερα, από τη μία, το μοντέλο των «δύο κρατών« που πρεσβεύει ο Τατάρ με την πλήρη στήριξη της Άγκυρας, και από την άλλη, η προτεινόμενη «ομοσπονδία» του αρχηγού της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν, η οποία όμως παραμένει εντός του πλαισίου και των περιορισμών της τουρκικής πολιτικής.

Η δημογραφική αλλοίωση στα κατεχόμενα είναι εμφανής: περίπου 40-45% των «ψηφοφόρων» προέρχονται από Τουρκία ή άλλες χώρες, ενώ οι γηγενείς Τουρκοκύπριοι περιορίζονται στο 55-60%.

Με πληροφορίες από Sigmalive