Χέγκσεθ: Νέα αμερικανική επίθεση κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών

Κόσμος

Χέγκσεθ: Νέα αμερικανική επίθεση κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών

X-Secretary of War Pete Hegseth

Τρεις νεκροί από την επίθεση

Νέα επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

«Το σκάφος ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες Πληροφοριών για διακίνηση παράνομων ναρκωτικών, έκανε γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών», αναφέρεται σε ανάρτηση του Χέγκσεθ στο Χ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Πιτ Χέγκσεθ

«Στις 17 Οκτωβρίου, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε μια θανατηφόρα κινητική επίθεση σε ένα σκάφος που συνδέεται με την Ejército de Liberación Nacional (ELN), μια Οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως Τρομοκρατική, η οποία δρούσε στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM.

Το σκάφος ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες μας ότι εμπλεκόταν σε παράνομο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ταξίδευε κατά μήκος μιας γνωστής διαδρομής διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Υπήρχαν τρεις άνδρες ναρκοτρομοκράτες στο σκάφος κατά τη διάρκεια της επίθεσης – η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Και οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν και καμία δύναμη των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση.

Αυτά τα καρτέλ είναι η Αλ Κάιντα του Δυτικού Ημισφαιρίου, χρησιμοποιώντας βία, δολοφονίες και τρομοκρατία για να επιβάλουν τη θέλησή τους, να απειλήσουν την εθνική μας ασφάλεια και να δηλητηριάσουν τον λαό μας. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αντιμετωπίσει αυτές τις οργανώσεις ως τρομοκράτες που είναι – θα κυνηγηθούν και θα σκοτωθούν, όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα».

