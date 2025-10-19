Logo Image

Ισραηλινά ΜΜΕ: Θα διακοπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας

Κόσμος

REUTERS/Stringer

Τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ

Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, αναφέρουν δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετούς ένοπλους Παλαιστίνιους τρομοκρατικούς πράκτορες που πλησίασαν στρατεύματα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα.

Ο πυρήνας των ενόπλων διέσχισε την λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» — από την οποία ο στρατός αποσύρθηκε σύμφωνα με τους όρους της τρέχουσας εκεχειρίας — στην Μπέιτ Λαχία της βόρειας Γάζας και «αποτελούσε άμεση απειλή για τις δυνάμεις», αναφέρει ο στρατός.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία», πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον των ενόπλων «για την εξάλειψη της απειλής», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Εφιάλτης για το Ισραήλ το όνειρο του Ερντογάν για τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ένα βίντεο από την επίθεση.

Πηγή: ΑΜΠΕ, Times of Israel 

