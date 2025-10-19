Ισραηλινά ΜΜΕ: Θα διακοπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας

Το Ισραήλ θα διακόψει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, αναφέρουν δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετούς ένοπλους Παλαιστίνιους τρομοκρατικούς πράκτορες που πλησίασαν στρατεύματα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα.

Ο πυρήνας των ενόπλων διέσχισε την λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» — από την οποία ο στρατός αποσύρθηκε σύμφωνα με τους όρους της τρέχουσας εκεχειρίας — στην Μπέιτ Λαχία της βόρειας Γάζας και «αποτελούσε άμεση απειλή για τις δυνάμεις», αναφέρει ο στρατός.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία», πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον των ενόπλων «για την εξάλειψη της απειλής», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε ένα βίντεο από την επίθεση.

תיעוד: חוסלו מהאוויר מחבלים חמושים שנעו לעבר כוח צה״ל בצפון רצועת עזה מוקדם יותר היום, זוהו מספר מחבלים חמושים אשר התקרבו לכוחות צה”ל הפועלים במרחב בית לאהיא מעבר לקו הצהוב, והיוו איום מיידי לכוחות. בהתאם להסכם, צה״ל תקף באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, את המחבלים שחצו את הקו… pic.twitter.com/0nuvTtuGAs — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2025

Πηγή: ΑΜΠΕ, Times of Israel