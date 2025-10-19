Logo Image

Σφοδρή απάντηση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς με νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα

REUTERS/Amir Cohen

Η Ιερουσαλήμ προκαλεί νέα πλήγματα σε στόχους της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις(IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σε απάντηση στην επίθεση εναντίον στρατευμάτων τους νωρίτερα σήμερα.

Μια στρατιωτική πηγή αναφέρει ότι ένας από τους στόχους είναι ένα σύστημα σηράγγων που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από τη Χαμάς για να κρατάει ομήρους Ισραηλινούς.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν μια εικόνα που δείχνει τις επιθέσεις στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ορκιστεί να απαντήσουν σε επίθεση τρομοκρατών εναντίον στρατιωτών στην περιοχή Ράφα της νότιας Γάζας σήμερα το πρωί, την οποία ο στρατός χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου για τις νέες εξελίξεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε τους κορυφαίους υπουργούς του σε μια έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα της Κυριακής σχετικά με την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού νωρίτερα σήμερα.

Στο επίκεντρο θα της σύσκεψης θα βρεθεί και η αποτυχία της τρομοκρατικής οργάνωσης να επιστρέψει την πλειονότητα των εναπομεινάντων δολοφονημένων ομήρων, σύμφωνα με το γραφείο ενός εκ των παρόντων υπουργών που μίλησε στην εφημερίδα The Times of Israel.

«Αυτοσυγκράτηση» ζητά η Ουάσιγκτον από την Ιερουσαλήμ

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον καταβάλλει προσπάθεια να αποτρέψει την σημερινή έξαρση της βίας στη Γάζα από το να καταστρέψει την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αναφέρει το Axios.

Ο ιστότοπος αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού στη νότια Γάζα.

