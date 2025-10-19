Logo Image

ΗΠΑ: Καταβάλλουμε προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηρεμίας στη Λωρίδα της Γάζας

Kenny Holston/Pool via REUTERS

Γουίτκοφ και Κούσνερ ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «επιδείξει αυτοσυγκράτηση»

Η Ουάσινγκτον καταβάλλει προσπάθεια να αποτρέψει την σημερινή έξαρση της βίας στη Γάζα από το να καταστρέψει την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αναφέρει το Axios.

Το μέσο αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά αλλά να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού στη νότια Γάζα.

Με πληροφορίες από Times of Israel 

