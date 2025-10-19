Logo Image

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στις 6μμ για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στις 6μμ για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει τους κορυφαίους υπουργούς του απόψε σε επείγουσα συνάντηση σχετικά με την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού νωρίτερα σήμερα.

Στο επίκεντρο θα της σύσκεψης θα βρεθεί και η αποτυχία της τρομοκρατικής οργάνωσης να επιστρέψει την πλειονότητα των εναπομεινάντων δολοφονημένων ομήρων, σύμφωνα με το γραφείο ενός εκ των παρόντων υπουργών που μίλησε στην εφημερίδα The Times of Israel.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ.

Πηγή: Times of Israel 

