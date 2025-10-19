Ιράν: Εκτέλεσε άνδρα για φερόμενη κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με το δικαστικό σώμα, στην τελευταία σε μια σειρά εκτελέσεων μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου μεταξύ των δύο χωρών.

«Η εκτέλεση αυτού του κατασκόπου… πραγματοποιήθηκε μετά την επιβεβαίωση από το Ανώτατο Δικαστήριο και την απόρριψη του αιτήματός του για χάρη στη φυλακή Qom», δήλωσε ο Kazem Mousavi, πρόεδρος του δικαστηρίου της επαρχίας Qom, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Mizan Online της δικαστικής εξουσίας. Η ταυτότητα του άνδρα – ο οποίος απαγχονίστηκε το Σάββατο στην ιερή πόλη Qom, νότια της Τεχεράνης – δεν αποκαλύπτεται άμεσα.

Ομολόγησε τη συνεργασία του με τη Μοσάντ

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ο ύποπτος άρχισε να επικοινωνεί με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών τον Οκτώβριο του 2023 και συνελήφθη μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2024.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ομολόγησε ότι συνεργάστηκε με τη Μοσάντ και διαβίβασε εμπιστευτικές πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έξι άνδρες εκτελέστηκαν στην επαρχία Χουζεστάν για φερόμενη τρομοκρατία, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου απαγχονίστηκε ένας άνδρας που περιγράφηκε ως ένας από τους κορυφαίους κατασκόπους του Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε τους ιρανικούς ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.

Πηγή: Times of Israel