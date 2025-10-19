Ο Τζέι Ντι Βανς γιορτάζει τα 250 χρόνια των Πεζοναυτών με πραγματικά πυρά πυροβολικού

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τίμησε τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Πεζοναυτών με μια άκρως φαντασμαγορική στρατιωτική επίδειξη.

Η επίδειξη, που έλαβε χώρα στο στρατόπεδο Πέντλετον της νότιας Καλιφόρνιας, περιελάμβανε πραγματικά πυρά πυροβολικού, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πολεμικά πλοία.

Η επίδειξη, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κατηγόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι έθεσε σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, καθώς ένα τμήμα της διαπολιτειακής οδού I-5 έκλεισε προσωρινά λόγω των εκρήξεων.

«Το να ρίχνεις αληθινά πυρά πάνω από έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο δεν είναι απλώς λάθος — είναι επικίνδυνο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δημοκρατικός κυβερνήτης.

Η ομάδα του Βανς απάντησε άμεσα, κατηγορώντας τον Νιούσομ ότι «σπέρνει φόβο».

«Αν ο Γκάβιν Νιούσομ θέλει να αντιτίθεται στις ασκήσεις που διασφαλίζουν πως οι Ένοπλες Δυνάμεις μας παραμένουν οι πιο θανατηφόρες στον κόσμο, μπορεί να το κάνει», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του αντιπροέδρου, Γουίλιαμ Μάρτιν.

Πυρά κατά της woke κουλτούρας

Κατά την ομιλία του, ο Βανς θύμισε τη θητεία του στους Πεζοναύτες —υπηρέτησε στο Ιράκ το 2005— και τόνισε ότι «δεν θα ήταν ο άνθρωπος που είναι σήμερα» χωρίς εκείνη την εμπειρία.

VP JD Vance Tells of His Decision to Become a Marine “I would not be the Vice President of the United States, I would not be the man I am today, were it not for the 4 years I served in the Marine Corps!” – @VP pic.twitter.com/sYEbwqOhSE — Real America’s Voice (RAV) (@RealAmVoice) October 18, 2025

Ωστόσο, η ομιλία του είχε έντονο πολιτικό τόνο, καθώς επέκρινε τη «woke» κουλτούρα στις Ένοπλες Δυνάμεις και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για το παρατεταμένο κυβερνητικό shutdown.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μού ζήτησε να σας μεταφέρω πως είναι περήφανος για εσάς και ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε να πληρωθείτε όπως αξίζετε, παρά το “shutdown του Σούμερ”», δήλωσε ο Βανς σε εκατοντάδες Πεζοναύτες, μέσα σε χειροκροτήματα και… κανονιοβολισμούς.