Γάζα: Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι εντόπισε σορό νεκρού ομήρου, η οποία θα παραδοθεί σήμερα

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε την Κυριακή ότι εντόπισε τη σορό ενός ομήρου, η οποία, όπως δήλωσε, θα παραδοθεί στο Ισραήλ σήμερα εάν οι συνθήκες πεδίου είναι κατάλληλες.

Η οργάνωση δήλωσε ότι οποιαδήποτε ισραηλινή «κλιμάκωση» θα εμπόδιζε τις επιχειρήσεις έρευνας, λίγο αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού εναντίον στόχων στη νότια Γάζα εν μέσω διαφωνιών σχετικά με παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Προειδοποιήσεις από Νετανιάχου και Κατς για κλιμάκωση της σύγκρουσης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Λίγο νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι «η Χαμάς θα μάθει σήμερα με τον σκληρό τρόπο ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι αποφασισμένες να προστατεύσουν τους στρατιώτες τους και να αποτρέψουν οποιοδήποτε πλήγμα σε αυτούς», μετά από μια επίθεση εναντίον στρατευμάτων στη Ράφα της νότιας Γάζας.

Ο Κατς τόνισε ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να «δράσουν δυναμικά εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στη Γάζα». Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, περισσότεροι από 20 στόχοι έχουν πληγεί μέχρι στιγμής από την επίθεση στη Ράφα σήμερα το πρωί.

«Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για κάθε πυροβολισμό και παραβίαση της εκεχειρίας, και αν το μήνυμα δεν γίνει κατανοητό, η ένταση των απαντήσεων θα αυξηθεί», προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.