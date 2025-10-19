Η ληστεία των 7 λεπτών: Πώς έκαναν φτερά τα κοσμήματα από το Λούβρο – Η «κινηματογραφική» επιχείρηση των ληστών

Με ένα ανυψωτικό, έναν τροχό και χειρουργική ακρίβεια, μια ομάδα τριών ή τεσσάρων ληστών κατάφερε να διαπεράσει τα μέτρα ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου. Και να εξαφανιστεί μέσα σε 7 λεπτά.

Ήταν 9:30 το πρωί της Κυριακής, λίγα λεπτά πριν το Λούβρο ανοίξει για τους επισκέπτες. Στην εξωτερική πλευρά του μουσείου, προς τον Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, σταμάτησε ένα φορτηγό-ανυψωτικό τύπου “cherry picker”.

Πάνω του, τρεις ή τέσσερις άνδρες – ντυμένοι σαν τεχνικοί – ανέβηκαν προς το ύψος του πρώτου ορόφου, κατευθείαν προς την Αίθουσα του Απόλλωνα (Galerie d’Apollon), έναν από τους πιο φημισμένους χώρους του μουσείου.

Λίγα λεπτά αργότερα, η επίσημη ενημέρωση από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών θα επιβεβαίωνε το απίστευτο: μια «μεγάλη ληστεία» είχε σημειωθεί στο Λούβρο, με στόχο τα κοσμήματα της γαλλικής μοναρχίας.

#France Louvre Robbery in 7 Minutes — Criminals Acted Like in "Ocean's Eleven"

Unknown perpetrators pulled off a daring robbery at the Louvre, entering the Apollo Gallery using a cherry picker through a building under construction. The entire heist took just 7 minutes.

Η Αίθουσα του Απόλλωνα – το στολίδι του Λούβρου

Η Αίθουσα του Απόλλωνα, που φιλοξενεί τους γαλλικούς βασιλικούς θησαυρούς, τα κοσμήματα του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του μουσείου.

Εκεί βρίσκονται εκθέματα μοναδικής ιστορικής και συναισθηματικής αξίας – έργα τέχνης που, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νυνιέζ, είναι «ανεκτίμητα και αδύνατον να αποτιμηθούν χρηματικά».

Με τη βοήθεια τροχού (disc cutter), οι δράστες έκοψαν ένα παράθυρο και εισήλθαν στο εσωτερικό.

Στόχευσαν ακριβώς δύο προθήκες – γεγονός που δείχνει ότι γνώριζαν επακριβώς τι έψαχναν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, άνοιξαν τα γυάλινα πάνελ, άρπαξαν εννέα κοσμήματα, και βγήκαν από το ίδιο σημείο, αφήνοντας πίσω τους μόνο ίχνη από μεταλλικά ρινίσματα.

7 λεπτά, 2 προθήκες, καμία αντίδραση

Ολόκληρη η επιχείρηση, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, διήρκεσε επτά λεπτά – από τις 09:30 έως τις 09:37.

Στη συνέχεια, οι ληστές επιβιβάστηκαν σε δύο μοτοσικλέτες που τους περίμεναν έξω από το μουσείο και εξαφανίστηκαν πριν σημάνει ο συναγερμός. Το προσωπικό ασφαλείας ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά όταν οι δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, οι δράστες είχαν ήδη χαθεί στα στενά του Παρισιού.

Ο υπουργός Νυνιέζ δήλωσε στο France Inter πως πρόκειται για «ομάδα πολύ έμπειρη, που είχε κάνει κατόπτευση του χώρου και ενήργησε με στρατιωτική ακρίβεια».

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί επιβεβαίωσε ότι ένα από τα κοσμήματα – πιθανότατα η κορώνα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας – βρέθηκε σπασμένο κοντά στο μουσείο και εξετάζεται από ειδικούς.

French culture minister Rachida Dati confirms a robbery at the Louvre Museum in Paris. No injuries reported, but the museum has closed for "exceptional reasons" as investigations continue. What was stolen remains unclear.

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογράφο

Ένα βίντεο από το σημείο δείχνει αστυνομικούς να εξετάζουν το ανυψωτικό μηχάνημα που εγκαταλείφθηκε δίπλα στο κτίριο, με τη σκάλα του να φτάνει ως το σπασμένο παράθυρο του πρώτου ορόφου.

C'est ce monte charge qui aurait permis aux voleurs d'accéder à cette fenêtre du #Louvre – située côté Seine près du Pont des Arts – et voler des bijoux.

Η σκηνή θυμίζει καρέ από ταινία ληστείας – μόνο που αυτή τη φορά συνέβη στην καρδιά του Παρισιού, στο μουσείο που υποδέχεται σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και θεωρείται από τα ασφαλέστερα στον κόσμο.

Ο δήμαρχος του Παρισιού Κεντρικού, Αριέλ Βέιλ, δήλωσε: «Μέχρι τώρα τέτοιες ιστορίες υπήρχαν μόνο σε σενάρια ταινιών. Είναι σοκαριστικό να διαπιστώνεις ότι κάποιος μπορεί να διαρρήξει το Λούβρο με τόση ευκολία».

Η πρώτη μεγάλη ληστεία μετά τη “Μόνα Λίζα”

Το Λούβρο παρέμεινε κλειστό για το κοινό όλη την Κυριακή «για λόγους ασφαλείας και συλλογής αποδεικτικών στοιχείων».

Οι αρχές συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας, ενώ η γαλλική αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες διέφυγαν προς τη δυτική πλευρά της πόλης, ενδεχομένως με υποστήριξη τρίτου οχήματος.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ληστεία στο Λούβρο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, μετά την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911, όταν ο πίνακας εξαφανίστηκε για δύο χρόνια.

Τότε, όπως και τώρα, το Παρίσι ζει ένα déjà vu ανάμεσα στην ιστορία και τον μύθο.

Ένα χτύπημα που πληγώνει τη Γαλλία

«Πέρα από την αξία τους, τα κοσμήματα αυτά αποτελούν μέρος της εθνικής μας ταυτότητας», σχολίασε εκπρόσωπος του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι αρχές εκφράζουν αισιοδοξία ότι τα αντικείμενα θα εντοπιστούν σύντομα, καθώς οι δράστες ενδέχεται να δυσκολευτούν να τα διαθέσουν στη μαύρη αγορά λόγω της μοναδικότητάς τους.

Ωστόσο, για τη Γαλλία, η πληγή είναι βαθύτερη: η ληστεία των επτά λεπτών δεν έκλεψε μόνο κοσμήματα, αλλά και ένα κομμάτι από το κύρος του ίδιου του Λούβρου — του μουσείου που συμβολίζει εδώ και αιώνες την πολιτιστική υπεροχή της χώρας.