Κατς: Η Χαμάς θα «μάθει με τον δύσκολο τρόπο» ότι οι IDF δεν θα επιτρέψουν να πληγούν οι στρατιώτες τους

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι «η Χαμάς θα μάθει σήμερα με τον σκληρό τρόπο ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι αποφασισμένες να προστατεύσουν τους στρατιώτες τους και να αποτρέψουν οποιοδήποτε πλήγμα σε αυτούς», μετά από μια επίθεση εναντίον στρατευμάτων στη Ράφα της νότιας Γάζας.

Ο Κατς τόνισε ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να «δράσουν δυναμικά εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στη Γάζα». Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, περισσότεροι από 20 στόχοι έχουν πληγεί μέχρι στιγμής από την επίθεση στη Ράφα σήμερα το πρωί.

«Η Χαμάς θα πληρώσει βαρύ τίμημα για κάθε πυροβολισμό και παραβίαση της εκεχειρίας, και αν το μήνυμα δεν γίνει κατανοητό, η ένταση των απαντήσεων θα αυξηθεί», προειδοποίησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα

Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς αρνείται ότι παραβίασε την εκεχειρία μετά από μια επίθεση στη Ράφα εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού, ισχυριζόμενη ότι οι πράκτορες εκεί δεν ακολουθούν τις εντολές.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα νωρίτερα σήμερα, στο οποίο ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι βλήματα RPG και πυρά ελεύθερων σκοπευτών στόχευσαν ισραηλινά στρατεύματα.

«Είμαστε δεσμευμένοι στην εκεχειρία σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η δήλωση. «Δεν έχουμε πληροφορίες για περιστατικά ή συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Ράφα, η οποία βρίσκεται υπό κατοχικό έλεγχο».

Στην ανακοίνωσή της η Χαμάς ισχυρίζεται ότι «η σύνδεσή μας με τις ομάδες που βρίσκονται εκεί έχει διακοπεί από τον περασμένο Μάρτιο. Δεν έχουμε καμία σχέση με κανένα γεγονός που συμβαίνει στην περιοχή και δεν έχουμε κανέναν τρόπο να επικοινωνήσουμε με τους μαχητές μας εκεί, εάν κάποιος από αυτούς είναι ακόμα ζωντανός».

Πηγή: Times of Israel