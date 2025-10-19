Παρίσι: Ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Έκλεψαν κοσμήματα

Το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έκλεισε μετά από ληστεία, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί. Οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα από το Μουσείο, σχεδόν με το άνοιγμα των θυρών του για τους επισκέτπες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η αστυνομία διεξάγει έρευνα στο σημείο.

Το Λούβρο αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας, για «έκτακτους λόγους».

⚠️ Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️ The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Οι ληστές φέρονται να έφτασαν με σκούτερ και χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να αποκτήσουν πρόσβαση στο δωμάτιο που τους ενδιέφερε. Ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της ληστείας και η πιθανή εξαφάνιση τυχόν πολύτιμων έργων ή περιουσίας.