Logo Image

Παρίσι: Ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Έκλεψαν κοσμήματα

Κόσμος

Παρίσι: Ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου – Έκλεψαν κοσμήματα

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Κλειστό το Λούβρο για το υπόλοιπο της ημέρας

Το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έκλεισε μετά από ληστεία, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί. Οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα από το Μουσείο, σχεδόν με το άνοιγμα των θυρών του για τους επισκέτπες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η αστυνομία διεξάγει έρευνα στο σημείο.

Το Λούβρο αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας, για «έκτακτους λόγους».

Οι ληστές φέρονται να έφτασαν με σκούτερ και χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να αποκτήσουν πρόσβαση στο δωμάτιο που τους ενδιέφερε. Ήταν εξοπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της ληστείας και η πιθανή εξαφάνιση τυχόν πολύτιμων έργων ή περιουσίας.

