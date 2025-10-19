Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα: Αναφορές για ισραηλινές επιδρομές μετά από πλήγματα της Χαμάς

Το Ισραήλ εξαπολύει στρατιωτική επίθεση στη Γάζα εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών ΜΜΕ.

Χαμάς και Ισραήλ αλληλοκατηγοροούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel μέλη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα της νότιας Γάζας, με αποτέλεσμα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να εξαπολύσουν αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, μετέδωσε ότι η αεροπορία έπληξε στόχους στη Ράφα, ενώ άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επιθέσεις σε άλλα σημεία της νότιας Γάζας και στην πόλη Τζαμπαλία στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ και ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους καθώς εξελισσόταν η κατάσταση.

Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) δεν έχουν σχολιάσει.

Πηγές: Times of Israel, Guardian