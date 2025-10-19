Το βίντεο με το οποίο απάντησε ο Τραμπ στο «No Kings»: Σε μαχητικό με στέμμα «λούζει» με λάσπη διαδηλωτές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα άφηνε αναπάντητες τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις εναντίον του σε όλη τη χώρα, με το σύνθημα “No Kings”.

Σε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και μοιράστηκε ο ίδιος ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social το Σάββατο το βράδυ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απεικονίζεται ως βασιλιάς σε μαχητικό αεροσκάφος να ρίχνει ποσότητα λάσπης (;) σε διαδηλωτές από κάτω.

Στο βίντεο των 19 δευτερολέπτων, ο πρόεδρος εμφανίζεται ως πιλότος μαχητικού με την ένδειξη «Βασιλιάς Τραμπ» και φαίνεται να φοράει και στέμμα.

Στο βίντεο, ο «Βασιλιάς Τραμπ» φαίνεται να πετάει με το τζετ πάνω από τη Νέα Υόρκη, οπότε ρίχνει ένα φορτίο καφέ λάσπης στους διαδηλωτές στους δρόμους από κάτω του.

Μεταξύ άλλων βίντεο που μοιράστηκε ο Τραμπ το Σάββατο στο Truth Social, ήταν και ένα που δημοσιεύτηκε αρχικά νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο BlueSky από τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, το οποίο δείχνει τον Τραμπ να τοποθετεί ένα στέμμα στο κεφάλι του και στη συνέχεια να βγάζει ένα σπαθί. Αυτό το βίντεο βασίζεται στο τραγούδι «Hail to the King» του heavy metal συγκροτήματος Avenged Sevenfold.

Εν τω μεταξύ, μέχρι και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X απάντησε, δημοσιεύοντας μια εικόνα του Τραμπ και του Βανς να φορούν στέμματα πάνω από μια εικόνα του ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις και του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, επίσης ηγέτη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, να φορούν σομπρέρο.

«Είμαστε φτιαγμένοι διαφορετικά. Καληνύχτα σε όλους.», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης του Λευκού Οίκου.

Το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε περισσότερες από 2.700 διαμαρτυρίες με θέμα «Όχι Βασιλιάδες» και στις 50 πολιτείες. Διασημότητες όπως οι Μαρκ Ράφαλο, Τζίμι Κίμελ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Γκλεν Κλόουζ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις διαμαρτυρίες κατά των ενεργειών της κυβέρνησης Τραμπ .