Χαμάς: Διαψεύδει ανακοίνωση του State Department ότι παραβιάζει την εκεχειρία

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην οποία γίνεται λόγος για «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ