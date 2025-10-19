Ευρωκοινοβούλιο: Προϋπολογισμός και Μεσανατολικό στην ατζέντα του Στρασβούργου

Γεμάτη η ατζέντα των συζητήσεων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με επίκεντρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το Μεσανατολικό και τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν παρουσία της Κομισιόν την πρόσφατη ειρηνευτική συμφωνία για τη Μέση Ανατολή και τον ρόλο της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν ακόμη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Δανική Προεδρία ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επί των προτεραιοτήτων αυτού.

Με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, πρόκειται να εγκριθούν νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις άδειες οδήγησης.

Βραβείο Ζαχάρωφ 2025: Ανακοίνωση των βραβευθέντων

Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα ανακοινώσει σε ποιους θα απονεμηθεί το Βραβείο Ζαχάρωφ 2025 για την ελευθερία της σκέψης το μεσημέρι της Τετάρτης στην σύνοδο της ολομέλειας.

Τα σχέδια για «δάνειο αποζημιώσεων» για τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης και της άμυνας της Ουκρανίας θα τεθούν υπό συζήτηση με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν πιθανά πρόσθετα μέτρα για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία και την κάλυψη των κενών μέσω τρίτων χωρών θα συζητηθούν.

Την Τετάρτη το πρωί, πριν την πανηγυρική συνεδρίαση με την ηγεσία της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής την κατάσταση στη Λευκορωσία πέντε χρόνια μετά τις προεδρικές εκλογές νοθείας. Αργότερα την ίδια ημέρα αναμένεται να εγκριθεί σχετικό ψήφισμα. Παρόντες θα είναι οι Σεργκέι Τιχανόφσκι και Σβιατλάνα Τσιχανόφσκαγια.

Προτεραιότητες της ΕΕ για το 2026

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή σχετικά με τις προτεραιότητές της για το επόμενο έτος, οι οποίες θα ανακοινωθούν νωρίτερα.

Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει επίσης με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ουγγρική κυβέρνηση κατασκοπεύει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.\

Παράλληλα το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη θέση του σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό του επόμενου έτους πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ψήφισε υπέρ της αποκατάστασης του ποσού των 1,3 δισ. ευρώ για βασικά προγράμματα που περιέκοψαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής.

Στο συνοδευτικό σχέδιο ψηφίσματός τους, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι μειώσεις αυτές αγνοούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και βλάπτουν βασικά προγράμματα.

Ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Horizon Europe», για τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και για την υγεία και την εκπαίδευση. Επιθυμούν επίσης καλύτερη στήριξη των νέων γεωργών, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ για τη βελτίωση των ικανοτήτων συντονισμού και αντιμετώπισης καταστροφών, της στρατιωτικής κινητικότητας (η οποία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ), καθώς και της πολιτικής γειτονίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η λοιπή ατζέντα

Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν ληφθέντα μέτρα και την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, εστιάζοντας στην εκμετάλλευση της μητρότητας.

Θα ζητήσουν από το Συμβούλιο και την Επιτροπή απαντήσεις για τη μη ανταπόκρισή τους στην έκκληση των πολιτών για τερματισμό της εποχικής προσαρμογής της ώρας.

Το Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για επιβολή προστίμου στην Google.

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν σχετικά με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για τη διάσκεψη των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή COP30.

Δολοφονία Daphne Caruana Galizia: καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης στη Μάλτα

Οκτώ χρόνια μετά τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου, μπλόγκερ και ακτιβίστριας κατά της διαφθοράς, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν τις εξελίξεις και την οπισθοδρόμηση του κράτους δικαίου.

Ένα χρόνο μετά την τραγωδία στο Νόβι Σαντ, οι ευρωβουλευτές θα πάρουν εκ νέου θέση για την κρίση στη Σερβία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Παρακολούθηση της κατάστασης των δασών της ΕΕ: ψηφοφορίες για δύο νομοθετικές προτάσεις

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επί δύο πράξεων για τη θέσπιση ενός πλαισίου παρακολούθησης των δασών για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών της Ευρώπης.

Αναθεωρημένοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επί των επικαιροποιημένων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις, τη διαφάνεια και την προστασία των αξιών της ΕΕ.

Χημικές ουσίες: απλούστεροι και διαφανέστεροι κανόνες αξιολόγησης

Η δέσμη μέτρων «μία ουσία, μία αξιολόγηση» αποσκοπεί στην αύξηση της απλότητας και της διαφάνειας των κανόνων της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα.

Προστασία της κινηματογραφικής βιομηχανίας της ΕΕ και σχέσεις με τις ΗΠΑ

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή σχετικά με σχεδιαζόμενα μέτρα για την προστασία της κινηματογραφικής βιομηχανίας της ΕΕ, τα οποία επικρίθηκαν από την κυβέρνηση Trump.