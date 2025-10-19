Τι ζητά ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαίτησε την παραχώρηση της στρατηγικής σημασίας περιοχής του Ντόνετσκ από την Ουκρανία ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου , στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η Washington Post, σε αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η Μόσχα είναι πρόθυμη να παραχωρήσει τμήματα δύο άλλων περιοχών που σήμερα κατέχονται εν μέρει από τη Ρωσία, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Washington Post επικαλείται δύο άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της δίωρης τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών την περασμένη Πέμπτη.

Μετά από τρεισήμισι χρόνια πολέμου, η Ρωσία κατέλαβε σχεδόν πλήρως την ανατολική ουκρανική περιοχή Λουχάνσκ και εν μέρει τις περιοχές Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Ο Πούτιν είχε προηγουμένως ζητήσει από το Κίεβο να παραδώσει πλήρως τις περιοχές Λουχάνσκ και Ντόνετσκ με αντάλλαγμα το να σταματήσει η ρωσική επίθεση στο μέτώπ της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παρουσίασαν ως πρόοδο τη νέα απαίτηση του Πούτιν , καθώς πλέον αφορά μόνο το Ντόνετσκ.

Ο Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι για τις τελευταίες εξελίξεις,κατά την συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, όπου συζητήθηκε ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ , που ήταν παρών στη συνάντηση, φέρεται να πρότεινε την παραχώρηση του Ντόνετσκ στην ουκρανική αντιπροσωπεία, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είναι κυρίως ρωσόφωνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Ο Ζελένσκι ζήτησε βέβαια από τον Τραμπ την παράδοση των αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk, αλλά είναι σαφές πώς ο αμερικανός πρόεδρος το απέρριψε, ενόψει και της συνάντησης με τον Πούτιν.

Όλα θα κριθούν στη Βουδαπέστη

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πούτιν στην Βουδαπέστη, «πιθανώς τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε πάντως στη Ναυτεμπορική ότι «ο Αμερικανός πρόεδρος άλλωστε δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά για τις δουλειές του με τον Πούτιν και σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης θα σφραγίσει αυτόν τον δεσμό»

Η τύχη της Ουκρανίας, θα αποφασιστεί από τον Τραμπ και τον Πούτιν. Και αν υπάρξει ειρήνη, θα είναι βασικά, με τους όρους των Ρώσων, οι οποίοι κερδίζουν τον πόλεμο, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές.

Ακόμα περισσότερο τώρα που ο Ζελένσκι είναι αποδυναμωμένος στο εσωτερικό και επέστρεψε στο Κίεβο, « χωρίς πυραύλους και με την αίσθηση ότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί με βάση τους όρους που έχουν θέσει άλλοι», λένε οι διπλωμάτες, που θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.

Στην Ουκρανία , η διαφωνία εναντίον του Ζελένσκι αυξάνεται. Σε τέτοιο βαθμό που μόλις απέλυσε τον δήμαρχο της Οδησσού Χενάντι Τρουχάνοφ, αφαιρώντας του και την υπηκοότητά του, παρά την τρίτη θητεία του και την υψηλή δημοτικότητά του. Ενόψει των εκλογών, εξαλείφει πολιτικά όλους τους πιθανούς αντιπάλους του, όπως έκανε κάποτε με τον Βαλέρι Ζαλούζνι, τον οποίο απέλυσε από τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων και έστειλε στο Λονδίνο ως πρέσβη.

Ο Ουκρανικός πληθυσμός κάθε άλλο παρά ευχαριστημένος είναι με όσα έχουν συμβεί. Αυτά είναι σαφή σημάδια του αναπόφευκτου τέλους της σύγχρονης Ουκρανίας, ενώ δεν υπάρχει ακόμη σαφές όραμα για το μέλλον της χώρας.

Τα «κανάλια» ΗΠΑ – Ρωσίας

Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας σίγουρα θα ενισχυθούν, καθώς ήδη εξετάζουν την επέκταση των εμπορικών και επιχειρηματικών τους σχέσεων, ξεκινώντας με μια πιθανή σήραγγα μεταξύ Αλάσκας και Ρωσίας. Αυτό, στην πραγματικότητα, είναι που έχει σημασία για τον Τραμπ: οι επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο από την τύχη της Ουκρανίας. «Η Μόσχα συζητά την κατασκευή μιας σήραγγας μεταξύ Αλάσκας και Ρωσίας, και ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ λέει ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα άνοιγε τεράστιες προοπτικές για οικονομική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτουν.

Οι Ρώσοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Τραμπ ενδιαφέρεται πρωτίστως για την εμπορική πτυχή των συμφωνιών του μαζί τους: ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν γνωρίζει τίποτα για γεωπολιτική. Οι βοηθοί του του το εξηγούν κάθε φορά.

Οι Ρώσοι το καταλαβαίνουν αυτό πολύ καλά και θα άφηναν ακόμη και τους Αμερικανούς να κατασκευάσουν τη σήραγγα προς την Αλάσκα: θα ήταν μια συνεργασία με βαθιά συμβολική και πολιτική σημασία.

Και οι Ευρωπαίοι σιωπούν

Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία ηγούνται του παιχνιδιού. Και οι Ευρωπαίοι προσπαθούν επίσης να καταλάβουν τι έχουν κατά νου οι Αμερικανοί: Είναι ένα ακόμη σαφές σημάδι ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συνεχίζουν να θέτουν τους κανόνες του παιχνιδιού και ότι οι Ευρωπαίοι, ως συνήθως, σιωπούν.

Λέει πολλά άλλωστε και το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν σε μια χώρα όπως η Ουγγαρία, η οποία, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ, ανέκαθεν εξέφραζε αμφιβολίες για την αντιρωσική πολιτική των Βρυξελλών .

«Στη Βουδαπέστη, Τραμπ και Πούτιν το πολύ-πολύ, θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας για ό,τι θα απομείνει από την Ουκρανία μετά τη σύγκρουση, σε ορισμένα δευτερεύοντα ζητήματα που κάθε καλός διαπραγματευτής κρατάει μυστικά. Ουσιαστικά, η συνάντηση αναμένεται να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, οι οποίες θα συζητήσουν επίσης και για τη Μέση Ανατολή. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ελπίζει μόνο σε κάποια «ψίχουλα» στην ανοικοδόμηση …