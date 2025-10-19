Ουκρανία: Ξεκίνησαν οι επισκευές στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ξεκίνησαν το Σάββατο, 4 εβδομάδες μετά το πλήγμα που προκάλεσε την αποσύνδεσή του από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να παύσουν πυρ στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ώστε να γίνουν τουλάχιστον οι απαραίτητες επισκευές.

«Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αποκατάσταση των γραμμών ηλεκτροδότησης» γύρω από τις εγκαταστάσεις, ανέφερε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. «Οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μια εβδομάδα», γνωστοποίησε αργότερα ο ΔΟΑΕ σε άλλη ανακοίνωση.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 αποσυνδέθηκε από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για δέκατη φορά και αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος κατά την οποία ο πυρηνικός σταθμός βρίσκεται εντελώς αποκομμένος από εξωτερικό δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Στα φυσιολογικά τα επίπεδα ραδιενέργειας

Επί του παρόντος, ο σταθμός εξαρτάται από επτά γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και την ψύξη των έξι αντιδραστήρων του. Ο ΔΟΑΕ διαβεβαιώνει πως οι γεννήτριες παρέχουν την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας στον σταθμό και ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν στα φυσιολογικά.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ήταν «υπό έλεγχο», ύστερα από ανησυχητικές δηλώσεις του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι διακινδυνεύουν μια πυρηνική καταστροφή με πλήγματα στην περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα, και έχουν επιρρίψει η μία στην άλλη την ευθύνη για την αποσύνδεση του σταθμού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Πηγές: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ