Ισραήλ: Ο στρατός λέει ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ακόμη δύο σορούς ομήρων από τη Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ο Ερυθρός Σταυρός τον ενημέρωσε ότι παρέλαβε δύο φέρετρα, με τις σορούς φαινομενικά δύο δολοφονημένων ομήρων, από τη Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας πριν από λίγο καιρό.

Ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τώρα τις σορούς στα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο. Τα λείψανα θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ίδρυμα Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους των οποίων τις σορού παρέδωσε απόψε.

Πηγή: Times of Israel