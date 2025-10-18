Η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας διορίζει προσωρινό πρόεδρο, επικυρώνοντας την αποχώρηση του Ντόντικ από τη θέση

Το κοινοβούλιο της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας διόρισε την Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς ως προσωρινή πρόεδρο το Σάββατο, αναγνωρίζοντας επίσημα για πρώτη φορά ότι ο πρώην πρόεδρος Μίλοραντ Ντόντικ παραιτείται, αφού ένα κρατικό δικαστήριο του απαγόρευσε την εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα.

ΗΤρίσιτς Μπάμπιτς, στενός σύμμαχος του Ντόντικ, θα κατέχει τη θέση για ένα μήνα μέχρι τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών στη Σερβική Δημοκρατία στις 23 Νοεμβρίου.

Το κοινοβούλιο ακύρωσε επίσης μια σειρά από αυτονομιστικούς νόμους που ψηφίστηκαν τον τελευταίο χρόνο, αφού ο Ντόντικ κατηγορήθηκε για παραβίαση αποφάσεων του διεθνούς απεσταλμένου και του συνταγματικού δικαστηρίου.

Ο Ντόντικ, ένας φιλορώσος εθνικιστής που θέλει την απόσχιση της Σερβικής Δημοκρατίας και την ένταξή της στη Σερβία, μέχρι στιγμής αρνούνταν να παραιτηθεί και συνέχιζε να εκτελεί καθήκοντα και να ταξιδεύει στο εξωτερικό με την ιδιότητα του προέδρου. Έχει ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας του κρατικού δικαστηρίου στο συνταγματικό δικαστήριο.

Άρση αμερικανικών κυρώσεων σε συμμάχους του Ντόντικ

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι αφαίρεσε τέσσερις συμμάχους του Ντόντικ από τον κατάλογο κυρώσεων, σε μια κίνηση που επαινέθηκε από τον Ντόντικ, ο οποίος αγωνίζεται για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ εναντίον του.

Έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για παρεμπόδιση των όρων της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον που τερμάτισε τον πόλεμο της Βοσνίας τη δεκαετία του 1990, καθώς και από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που λένε ότι οι αυτονομιστικές πολιτικές του θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Βοσνία.

