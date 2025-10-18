Logo Image

Νετανιάχου: Ο πόλεμος θα «τελειώσει οριστικά» μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

Νετανιάχου: Ο πόλεμος θα «τελειώσει οριστικά» μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

Alex Kolomoisky/POOL/Pool via REUTERS

«Είμαστε αμετακίνητοι ως προς την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας», επισήμανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο πόλεμος στη Γάζα «θα τελειώσει οριστικά όταν εφαρμοστούν οι όροι της συμφωνίας που έγιναν δεκτοί», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας στο φιλοκυβερνητικό Channel 14, τόνισε ότι «αυτό περιλαμβάνει, πρώτα απ’ όλα, το πρώτο στάδιο, την επιστροφή όλων των ομήρων μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή».

«Είμαστε αμετακίνητοι ως προς την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας», επισήμανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Αφοπλισμός της Χαμάς και τερματισμός του πολέμου

Ακόμη, ο Νετανιάχου ανάφερε ότι αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει να αφοπλιστεί, αυτό θα γίνει «με τον δύσκολο τρόπο».

Μόνο αφού αφοπλιστεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα, «τότε ο πόλεμος θα τελειώσει».

Σημειώνεται ότι ο συναγερμός πυρκαγιάς χτύπησε στο στούντιο κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης του, προκαλώντας μια μικρή καθυστέρηση.

Πηγή: Times of Israel

