Logo Image

IDF: Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται στη Γάζα στο σημείο παραλαβής των σορών δύο ομήρων

Κόσμος

IDF: Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται στη Γάζα στο σημείο παραλαβής των σορών δύο ομήρων

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται τώρα σε ένα σημείο παράδοσης στη νότια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβουν τις σορούς δύο ομήρων από τη Χαμάς και να τις μεταφέρουν στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι η ομάδα του βρίσκεται καθ’ οδόν.

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους των οποίων τις σορούς πρόκειται να παραδώσει.

Η τρομοκρατική ομάδα δήλωσε ότι «ανάκτησε» τις σορούς σήμερα.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube