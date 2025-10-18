IDF: Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται στη Γάζα στο σημείο παραλαβής των σορών δύο ομήρων

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται τώρα σε ένα σημείο παράδοσης στη νότια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβουν τις σορούς δύο ομήρων από τη Χαμάς και να τις μεταφέρουν στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι η ομάδα του βρίσκεται καθ’ οδόν.

Η Χαμάς δεν κατονόμασε τους ομήρους των οποίων τις σορούς πρόκειται να παραδώσει.

Η τρομοκρατική ομάδα δήλωσε ότι «ανάκτησε» τις σορούς σήμερα.

Πηγή: Times of Israel