Τραμπ: Οι δύο «ναρκοτρομοκράτες» που επέζησαν πλήγματος σε υποβρύχιο στην Καραϊβική θα σταλούν στις χώρες τους

Κόσμος

REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Τι αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δύο «ναρκοτρομοκράτες» που επέζησαν αμερικανικού πλήγματος κατά «υποβρυχίου που μετέφερε ναρκωτικά» μεταφέρονται στις χώρες καταγωγής τους, τον Ισημερινό και την Κολομβία.

«Ηταν μεγάλη μου τιμή να καταστρέψω ένα πολύ μεγάλο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ που κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επί πολύ γνωστού διαύλου. Οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος ήταν φορτωμένο κυρίως με Fentanyl και άλλα παράνομα ναρκωτικά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Τέσσερις «ναρκοτρομοκράτες» επέβαιναν στο υποβρύχιο, έγραψε ο Τραμπ. Οι δύο σκοτώθηκαν και οι δύο που επέζησαν μεταφέρονται στις χώρες τους «για να τεθούν υπό κράτησιν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη».

Πηγή: ΑΜΠΕ

