Ημέρα οργής κατά Τραμπ με σύνθημα No Kings: 2.500 μαζικές διαδηλώσεις ανά τις ΗΠΑ (βίντεο, φωτογραφίες)

Μία από τις μεγαλύτερες ημέρες διαδηλώσεων των τελευταίων ετών ζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς περισσότεροι από 2.500 συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται από άκρη σε άκρη της χώρας.

Οι διαδηλώσεις έχουν κεντρικό σύνθημα το “No Kings” (Όχι σε βασιλιάδες) και στρέφεται κατά του αυταρχισμού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κινήσεών του που υπονομεύουν τους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου.

Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν την Times Square, κρατώντας πανό που γράφουν «We protest because we love America».

Η οργάνωση No Kings, συμμαχία προοδευτικών ομάδων, είχε ήδη κινητοποιήσει πάνω από πέντε εκατομμύρια διαδηλωτές τον Ιούνιο, σε πορείες που τότε εξελίχθηκαν ειρηνικά.

HOLY SHIT! Check out New York City's turnout for the No King's Protest. NO KINGS! EVER!

Διαδηλώσεις από την Ουάσινγκτον ως το Λος Άντζελες

Πορείες διεξάγονται ταυτόχρονα και στις 50 πολιτείες, με μαζική συμμετοχή σε Ουάσινγκτον, Ατλάντα, Σικάγο, Βοστόνη και Ντένβερ.

Holy shit, look at this crowd from the Boston No Kings protest. Samuel Adams would be damn proud.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα, πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το Καπιτώλιο για να ακούσει ομιλίες πολιτικών και καλλιτεχνών. Ανάμεσά τους ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, που κάλεσε σε «ειρηνική αντίσταση απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας».

Happening now: Here's a view of the "No Kings" protest in Washington, DC

Στην Ατλάντα, ο γερουσιαστής Ραφαέλ Γουόρνοκ δήλωσε ότι «ο πρόεδρος επιχειρεί να ιδιοποιηθεί εξουσίες που δεν του ανήκουν», ενώ στη Νέα Υόρκη, η ατμόσφαιρα παρέμεινε γιορτινή και ειρηνική, με τους διαδηλωτές να τραγουδούν και να φωνάζουν συνθήματα κατά της κρατικής βίας και των ανισοτήτων.

Αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο και τους Ρεπουμπλικάνους

Ο Λευκός Οίκος, απαντώντας σε ερώτηση του CNN, σχολίασε λακωνικά: «Who cares?» (Ποιος νοιάζεται;).

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, αρκετοί κυβερνήτες ενεργοποίησαν την Εθνοφρουρά, επικαλούμενοι «πιθανή σύνδεση των διαδηλωτών με την ακροαριστερή οργάνωση Antifa».

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ και ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν ανακοίνωσαν ότι στρατιωτικά τμήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα, αν και η παρουσία τους στους δρόμους παραμένει περιορισμένη.

Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη, χαρακτήρισαν την απόφαση «προβοκατόρικη και επικίνδυνη». «Να στέλνεις στρατό ενάντια σε ειρηνικούς πολίτες είναι αυτό που κάνουν οι βασιλιάδες και οι δικτάτορες», δήλωσε ο Τεξανός βουλευτής Τζιν Γου.

«Δεν έχουμε βασιλιάδες»

Στον ιστότοπό τους, οι οργανωτές των διαδηλώσεων τονίζουν ότι στόχος είναι να σταλεί μήνυμα «ενάντια στην διολίσθηση στον αυταρχισμό».

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη. Στην Αμερική όμως δεν έχουμε βασιλιάδες – και δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι στο χάος, τη διαφθορά και την ωμότητα», γράφουν.

Από τη σκηνή στην Ουάσινγκτον, ο γνωστός επιστήμονας και τηλεοπτικός παρουσιαστής Bill Nye (“The Science Guy”) δήλωσε: «Βλέπουμε το πιθανό τέλος της Δημοκρατίας μας. Αυτή η κυβέρνηση φοβάται τη διαφωνία και καταπνίγει την επιστήμη».

Η φωνή των πολιτών

Στο Σικάγο, ο ηθοποιός Τζον Κιούζακ είπε στους διαδηλωτές: «Αν νομίζει ο Τραμπ ότι μπορεί να κάνει τη χώρα μας φασιστικό προτεκτοράτο, να πάει στην κόλαση».

Στην ίδια πόλη, η μητέρα δύο παιδιών Ντανιέλ Γκουίντο δήλωσε πως θέλει κάποτε να πει στα παιδιά της «ότι στάθηκα στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Στην Ουάσινγκτον, ένας ηλικιωμένος διαδηλωτής, ντυμένος με στολή της Αμερικανικής Επανάστασης, κρατούσε πλακάτ που έγραφε «The Declaration of Independence is about no kings». Από τη Νεμπράσκα, η Μπόμπι Καστίγιο ταξίδεψε για την πρώτη της πορεία: «Είναι συγκλονιστικό να βρίσκομαι εδώ. Θέλω να σώσουμε τη δημοκρατία μας πριν είναι αργά».

Το κίνημα λαμβάνει διεθνή διάσταση

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ευρώπη, με διαδηλώσεις μπροστά από αμερικανικές πρεσβείες στο Βερολίνο, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη και το Παρίσι, όπου πλήθη κρατούσαν πανό με συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και κατά του «βασιλιά Ντόναλντ Α΄».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οργανωτών, εκατομμύρια πολίτες θα συμμετάσχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ δεκάδες προσωπικότητες του πολιτισμού και του Χόλιγουντ –μεταξύ τους οι Τζέιν Φόντα, Κέρι Ουάσινγκτον, Τζον Λέτζεντ και Άλαν Κάμινγκ– έχουν ανακοινώσει την παρουσία τους.

Η πολιτική σκηνή σε κρίσιμο σημείο

Οι μαζικές διαδηλώσεις έρχονται σε μια στιγμή που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραμένει παραλυμένη λόγω του shutdown, με το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο να βρίσκονται σε αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό.

Η κοινωνική ένταση τροφοδοτείται από τις σκληρές επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε πολιτείες με Δημοκρατική διοίκηση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το κίνημα “No Kings” έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης απέναντι στην αυταρχική ρητορική του Τραμπ και στη διχαστική του πολιτική.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα», σημείωσε στο CNN ο πολιτικός επιστήμονας Μάικλ Μάνινγκ, «είναι μια χώρα που ξαναθυμάται τις ρίζες της: μια Δημοκρατία που λέει “όχι στους βασιλιάδες”».