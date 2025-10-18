Ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στη Ντόχα μετά από σφοδρές συγκρούσεις

Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν διεξάγουν ειρηνευτικές συνομιλίες στη Ντόχα το Σάββατο, δήλωσαν και οι δύο πλευρές, αφότου οι γείτονες της Νότιας Ασίας παρέτειναν την εκεχειρία μετά από μια εβδομάδα σφοδρών συνοριακών συγκρούσεων.

Επιδιώκουν να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσουν μετά τις συγκρούσεις που είχαν ως συνέπεια δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στη χειρότερη βία μεταξύ των δύο χωρών από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021.

«Όπως υποσχέθηκαν, οι διαπραγματεύσεις με την πακιστανική πλευρά θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, προσθέτοντας ότι η ομάδα της Καμπούλ με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Μουλά Μουχάμαντ Γιακούμπ έφτασε στη Ντόχα.

Πιθανότητα για παράταση των συνομιλιών

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Καγουάτζα Μουχαμάντ Ασίφ θα ηγηθεί των συζητήσεων με εκπροσώπους των Αφγανών Ταλιμπάν.

«Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε άμεσα μέτρα για τον τερματισμό της διασυνοριακής τρομοκρατίας κατά του Πακιστάν που προέρχεται από το Αφγανιστάν και την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας κατά μήκος των πακιστο-αφγανικών συνόρων», ανέφερε.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες. Αξιωματούχοι και των δύο πλευρών δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να παραταθούν από το Σάββατο, προσθέτοντας ότι ανώτεροι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών και από τις δύο χώρες συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Οι χερσαίες μάχες μεταξύ των κάποτε συμμάχων και οι πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων μήκους 2.600 χιλιομέτρων (1.600 μιλίων) πυροδοτήθηκαν αφού το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από την Καμπούλ να περιορίσει τους μαχητές που είχαν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν, λέγοντας ότι επιχειρούσαν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι παρέχουν καταφύγιο σε μαχητές για να επιτεθούν στο Πακιστάν και κατηγορούν τον πακιστανικό στρατό ότι διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με το Αφγανιστάν και ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος για να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και την κυριαρχία του. Το Ισλαμαμπάντ αρνείται τις κατηγορίες.

Οι ένοπλοι διεξάγουν πόλεμο εδώ και χρόνια εναντίον του πακιστανικού κράτους σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την κυβέρνηση και να την αντικαταστήσουν με το αυστηρό ισλαμικό σύστημα διακυβέρνησης που διαθέτουν.

Την Παρασκευή, μια επίθεση αυτοκτονίας κοντά στα σύνορα σκότωσε επτά Πακιστανούς στρατιώτες και τραυμάτισε 13, δήλωσαν αξιωματούχοι ασφαλείας.

«Το αφγανικό καθεστώς πρέπει να χαλιναγωγήσει τους πληρεξούσιους που έχουν καταφύγια στο Αφγανιστάν και χρησιμοποιούν το αφγανικό έδαφος για να διαπράττουν ειδεχθές επιθέσεις εντός του Πακιστάν», δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, απευθυνόμενος σε τελετή αποφοίτησης δοκίμων.

Επιθέσεις σε αμάχους

Ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν λίγες ώρες μετά την παράταση της εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη, την Παρασκευή για όσο διάστημα συνεχίζονταν οι συνομιλίες.

Είπε ότι οι επιθέσεις στόχευαν αμάχους, προσθέτοντας ότι η Καμπούλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαντήσει, αλλά ότι οι Αφγανοί μαχητές είχαν λάβει οδηγίες να απόσχουν από αντίποινα σεβόμενοι την ομάδα διαπραγμάτευσης.

Το Αφγανιστάν αποσύρθηκε από τη διεθνή τριήμερη σειρά Twenty20 στο Πακιστάν τον επόμενο μήνα μετά τον θάνατο τριών ντόπιων κρίκετ, τους οποίους το Συμβούλιο Κρίκετ του Αφγανιστάν δήλωσε ότι οφείλονταν σε στρατιωτικές επιθέσεις στην επαρχία Πακτίκα.

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δήλωσε σε ανάρτηση στο X το Σάββατο ότι το Πακιστάν έπληξε «επαληθευμένα» στρατόπεδα ισλαμιστών μαχητών κατά μήκος των παραμεθόριων περιοχών και απέρριψε ότι οι επιθέσεις είχαν στοχεύσει αμάχους.

Είπε ότι οι μαχητές προσπάθησαν να εξαπολύσουν πολλαπλές επιθέσεις εντός του Πακιστάν κατά την περίοδο της εκεχειρίας.

Είπε ότι περισσότεροι από 100 μαχητές σκοτώθηκαν από τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας, η πλειονότητα των οποίων σε επιθέσεις εναντίον μιας μαχητικής ομάδας που, όπως είπε, είχε πραγματοποιήσει την επίθεση αυτοκτονίας της Παρασκευής στο στρατιωτικό στρατόπεδο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον αριθμό των νεκρών μαχητών που δόθηκε ή τυχόν στόχους.

Πηγή: Reuters