Ιταλία: «Κινδυνεύει η δημοκρατία», δηλώνει η Σλάιν – Πρόκειται για «παραλήρημα» απαντά η Μελόνι

REUTERS/Remo Casilli

Οι δηλώσεις της γραμματέως του PD προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Οξεία, εξ αποστάσεως αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στην γραμματέα του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, και στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Σε παρέμβασή της στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο πραγματοποιείται στο ‘Αμστερνταμ, η Σλάιν τόνισε ότι «στην Ιταλία, από τότε που κυβερνά η άκρα δεξιά, κινδυνεύουν η ελευθερία και η δημοκρατία» και πρόσθεσε ότι «στην Φλωρεντία, την περασμένη εβδομάδα η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε πως η αντιπολίτευση είναι χειρότερη από την Χαμάς».

«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον δημοσιογράφο της Rai, Σιγκφρίντο Ρανούτσι, ο οποίος χθες δέχθηκε μια τρομερή επίθεση», τόνισε η γραμματέας των «Δημοκρατικών».

Οργισμένη η απάντηση της Τζόρτζια Μελόνι

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης απάντησε άμεσα, μέσω διαδικτύου, στην τοποθέτηση της κεντροαριστερής πολιτικού. «Πρόκειται για ξεκάθαρο παραλήρημα. Ντροπή, Έλι Σλάιν, για το ότι πηγαίνεις και διαδίδεις ψεύδη, ρίχνοντας απαράδεκτες σκιές πάνω στο Έθνος το οποίο -ως μέλος του κοινοβουλίου και ηγέτης κόμματος- θα έπρεπε να εκπροσωπείς και να βοηθάς», έγραψε στο «Χ», η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

