Γραφείο Νετανιάχου: Το πέρασμα της Ράφα θα κλείσει επ’ αόριστον, η επαναλειτουργία του θα βασιστεί στην τήρηση της συμφωνίας

Το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον, αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενο την αδυναμία της Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το άνοιγμα ξανά θα εξεταστεί με βάση τον βαθμό στον οποίο η Χαμάς θα εκπληρώσει το καθήκον της στην επιστροφή των πεσόντων ομήρων και στην εφαρμογή του συμφωνημένου πλαισίου», αναφέρει το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Περίπου 18 σοροί νεκρών ομήρων παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους 28 που βρίσκονταν εκεί κατά την έναρξη της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

Τι ανάφερε η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο.

Πηγή: Times of Israel