Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο.

Το πέρασμα παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024 και μετά την επαναλειτουργία του οι Παλαιστίνιοι που διαμένουν στην Αίγυπτο θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Γάζα, πρόσθεσε η πρεσβεία.

Οι προηγούμενες ανακοινώσεις για το άνοιγμα του περάσματος από τότε που ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός πριν από μια εβδομάδα θεωρούνταν πρόωρες.

Η COGAT δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες με την Αίγυπτο για το άνοιγμα του περάσματος για την κυκλοφορία των ανθρώπων, με την ημερομηνία να θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

