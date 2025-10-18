Σόρος εναντίον Τραμπ: Η σύγκρουση που μόλις αρχίζει

«Οι σταλινικοί έλεγαν: “Δώσε μου τον άνθρωπο και θα σου βρω την κατηγορία”». Με αυτή την ειρωνική φράση ο Άλεξ Σόρος, γιος του Ούγγρου δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος, περιέγραψε πρόσφατα σε φίλο του το κλίμα που επικρατεί στην Ουάσιγκτον.

Και τούτο γιατί το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε εντολή να διερευνήσει τις δραστηριότητες του φιλανθρωπικού δικτύου Open Society Foundations.

Για την οικογένεια Σόρος — και για δεκάδες φιλελεύθερους μεγαλοδωρητές του Δημοκρατικού Κόμματος — το μήνυμα είναι σαφές: η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για μια μετωπική σύγκρουση.

Διώξεις και «οικονομικός στραγγαλισμός»

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της οργάνωσης, που επικαλείται η Wall Street Journal, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει αλλαγές στον φορολογικό κανονισμό που θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) να διερευνά πιο εύκολα τις δραστηριότητες προοδευτικών οργανώσεων όπως το Open Society.

Παράλληλα, εντείνονται οι φόβοι ότι μέσω αυτών των ερευνών θα μπορούσαν να ασκηθούν πιέσεις σε τράπεζες να «παγώσουν» λογαριασμούς ή να «απο-τραπεζοποιήσουν» δωρητές και οργανισμούς που συνδέονται με τους Δημοκρατικούς – ένα σενάριο που, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις προεκλογικές τους καμπάνιες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Η ειρωνεία δεν περνά απαρατήρητη, σχολιάζει η WSJ: τις προτεινόμενες αλλαγές στην IRS φέρεται να καθοδηγεί σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ — πρώην επικεφαλής του hedge fund του ίδιου του Τζορτζ Σόρος.

Το Open Society «δεν θα φιμωθεί»

Η πρόεδρος του ιδρύματος, Μπινάιφερ Νοβρότζι, δηλώνει πως «το Open Society δεν θα εκφοβιστεί σε σιωπή». Το δίκτυο συνεχίζει να χρηματοδοτεί εκατοντάδες οργανώσεις σε όλο τον κόσμο — από το Planned Parenthood στις ΗΠΑ έως πρωτοβουλίες για την κλιματική προσαρμογή στην Αφρική — με συνολικό προϋπολογισμό 1,4 δισ. δολαρίων φέτος.

Από το 1979 έως σήμερα, τα ιδρύματα του Σόρος έχουν διαθέσει πάνω από 32 δισ. δολάρια σε δράσεις υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή ακριβώς η τεράστια επιρροή, όμως, είναι που τροφοδοτεί και την κριτική ή τις υποψίες εναντίον τους.

Απειλές και προσωπικοί κίνδυνοι

Η οικογένεια Σόρος έχει και στο παρελθόν δεχθεί απειλές: το 2018 ένας εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε στο γραμματοκιβώτιό τους στη Νέα Υόρκη.

Παρ’ όλα αυτά, ο 39χρονος Άλεξ Σόρος — πλέον επικεφαλής του φιλανθρωπικού και πολιτικού δικτύου του πατέρα του — συνεχίζει να ταξιδεύει, να συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και να υποστηρίζει δημόσια τις αξίες της ανοιχτής κοινωνίας.

Πρόσφατα, βρέθηκε στο Σαράγεβο για το διοικητικό συμβούλιο του Crisis Group, ενώ λίγες ημέρες μετά μίλησε σε εκδήλωση στο Λονδίνο. «Ένα από τα εγχειρίδια του αυταρχισμού είναι να κλείνεις τον δημόσιο χώρο μέσα από τον φόβο και την απειλή», λέει η Νοβρότζι.

Ο πολιτικός αντίκτυπος

Καθώς άλλοι Δημοκρατικοί δωρητές αποσύρονται απογοητευμένοι από την πορεία του κόμματος, ο Σόρος — πατέρας και γιος — εμφανίζονται αποφασισμένοι να μείνουν στην πρώτη γραμμή.

Ο Τζορτζ Σόρος, μάλιστα, πρόσφατα διέθεσε 10 εκατ. δολάρια για την αναδιάρθρωση των εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια, μια πρωτοβουλία-αντίβαρο σε ανάλογες ρεπουμπλικανικές προσπάθειες.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του αυξάνουν τις επιθέσεις. Πέρα από δημόσιες αναφορές για πιθανή δίωξη των Σόρος βάσει του νόμου RICO περί εγκληματικών οργανώσεων, το υπουργείο Δικαιοσύνης επικαλείται τώρα έκθεση συντηρητικού think tank που κατηγορεί το Open Society για χρηματοδότηση ομάδων που «υποστήριξαν τρομοκρατία».

Το ίδρυμα απαντά κατηγορηματικά: «Καταδικάζουμε την τρομοκρατία και δεν τη χρηματοδοτούμε. Ποτέ».

Η επόμενη ημέρα

Αν και ο Σόρος δεν απαντούσε στο παρελθόν στις επιθέσεις, το περιβάλλον του αναζητά τώρα πιο ενεργή δημόσια στήριξη, σημειώνει η WSJ. Ο στενός του συνεργάτης Μάικλ Βάχον κάλεσε πρόσφατα συμμάχους να μιλήσουν ανοιχτά υπέρ του Open Society και να υπογράψουν ψήφισμα συμπαράστασης.

Η μάχη για την ανοιχτή κοινωνία, όπως φαίνεται, μόλις αρχίζει — και αυτή τη φορά θα δοθεί όχι μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά και στην ίδια την καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας.