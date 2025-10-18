CNN: Αξιωματούχοι του Τραμπ εξετάζουν το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συζητούν κατ’ ιδίαν μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επερχόμενης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ στην Ασία, όπως μετέδωσε το CNN το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ξεκινήσει υλικοτεχνικές διευθετήσεις ή άμεσες επικοινωνίες με την Πιονγιάνγκ, και προηγούμενη επικοινωνία του Τραμπ νωρίτερα φέτος φέρεται να απορρίφθηκε από τη Βόρεια Κορέα, προσθέτει το δημοσίευμα.

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον να συναντήσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, αφού φιλοξένησε τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Με πληροφορίες από Reuters