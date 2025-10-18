Η Χαμάς παρέδωσε επιστολές στις οικογένειες των ομήρων που έχουν πλέον απελευθερωθεί μέσω του Ερυθρού Σταυρού

Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό επιστολές που έγραψαν οι πλέον απελευθερωμένοι όμηροι Άλον Όχελ και Γκι Γκιλμπόα-Νταλάλ, για να παραδοθούν στις οικογένειές τους, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ενός προπαγανδιστικού βίντεο έξω από ένα από τα κέντρα της οργάνωσης στην πόλη της Γάζας, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Στις 28 Αυγούστου, όταν η Χαμάς γύρισε ένα προπαγανδιστικό βίντεο του Γκιλμπόα-Νταλάλ και του Όχελ έξω από ένα κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, οι απαγωγείς του χρησιμοποίησαν την ευκαιρία να διαβιβάσουν την επιστολή στην οργάνωση, η οποία στη συνέχεια την παρέδωσε στην οικογένειά του δύο εβδομάδες αργότερα, αναφέρει ο Kan.

Η παράδοση της επιστολής, η πρώτη τέτοια περίπτωση επιστολών που γράφτηκαν από όμηρο και μεταφέρθηκαν σε συγγενείς τους, κρατήθηκε μυστική από τις οικογένειες μέχρι την απελευθέρωσή του αυτή την εβδομάδα.

«Μου λείπεις πολύ. Θέλω και ελπίζω να επιστρέψω πριν από τα γενέθλια της Γκάγια τον Δεκέμβριο. Είδα την Γκαλ και τον Έλι μαζί σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ με τα πουκάμισά μας. Δεν μπορώ να σταματήσω να σε σκέφτομαι και αυτές οι σκέψεις μου δίνουν δύναμη. Ανησυχώ για τη μαμά, ότι δεν είναι αγχωμένη», αναφέρει η επιστολή των Γκιλμπόα-Νταλάλ, αναφέρει το Καν.

Πηγή: Times of Israel