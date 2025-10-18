Logo Image

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός ενός ακόμη ομήρου

Κόσμος

REUTERS/Ilan Rosenberg

Τη σορό ενός ακόμη ομήρου από τη Λωρίδα της Γάζας, παρέλαβε το Ισραήλ

To Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, που πέθανε ενώ κρατείτο από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η σορός του παραδόθηκε χθες Παρασκευή από το ισλαμιστικό κίνημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του».

Το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα κάνει «συμβιβασμό» και «δεν φείδεται προσπαθειών ως την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων, ως τον τελευταίο» από αυτούς, προστίθεται στο κείμενο.

