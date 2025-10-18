Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός ενός ακόμη ομήρου

To Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, που πέθανε ενώ κρατείτο από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η σορός του παραδόθηκε χθες Παρασκευή από το ισλαμιστικό κίνημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του».

The body returned is 75 year old Eliyahu Margalit. He went to take care of the horses on Kibbutz Nir Oz when terrorists came. They murdered him and stole his body and the horses. Eliyahu’s nickname was “Churchill” and he loved those horses. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος Rest now Churchill, you’re home. pic.twitter.com/H6BSYZSnmB — Heidi Bachram ️ (@HeidiBachram) October 18, 2025

Το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα κάνει «συμβιβασμό» και «δεν φείδεται προσπαθειών ως την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων, ως τον τελευταίο» από αυτούς, προστίθεται στο κείμενο.