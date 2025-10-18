Logo Image

Ζελένσκι: Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

EPA/SHAWN THEW

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέφυγε να αναφερθεί στο ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ζήτημα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

«Πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απέφυγε να αναφερθεί στο ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του. «Συζητήσαμε επίσης για τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, όμως δεν θέλω να κάνω δήλωση επ’ αυτού. Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε επειδή (…) οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

