Ο Τραμπ είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να «κλείσει συμφωνία»

Να επιδιώξει συμφωνία με τη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία ζήτησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει να «ανακηρύξουν νίκη» και να σταματήσουν τη σφαγή, ζητώντας ουσιαστικά μια συμβιβαστική λύση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι ήταν «πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως ακριβώς πρότεινα και στον Πρόεδρο Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!»