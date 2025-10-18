Logo Image

Ο Τραμπ είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να «κλείσει συμφωνία»

Κόσμος

Ο Τραμπ είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να «κλείσει συμφωνία»

epa12460928 President of Ukraine Volodymyr Zelensky (front) and US President Donald J. Trump (R) participate in a bilateral meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, D.C., USA, 17 October 2025. Ukrainian President Zelenskyy is visiting the United States as Trump pursues a peace deal in the Russia-Ukraine war. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει να «ανακηρύξουν νίκη» και να σταματήσουν τη σφαγ

Να επιδιώξει συμφωνία με τη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία ζήτησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει να «ανακηρύξουν νίκη» και να σταματήσουν τη σφαγή, ζητώντας ουσιαστικά μια συμβιβαστική λύση  για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι ήταν «πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως ακριβώς πρότεινα και στον Πρόεδρο Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!»

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube